Une rencontre avec une très rare pieuvre voilée est enregistrée par un biologiste sur Instagram

Dans l’une des rares opportunités de la vie, une pieuvre voilée insaisissable et très rare a été repérée par la biologiste néo-zélandaise Jacinda Shackleton, qui a enregistré l’occasion dans deux publications sur son profil Instagram personnel.

« Quand je l’ai remarqué pour la première fois, j’ai pensé qu’il s’agissait peut-être d’un poisson plus jeune avec des nageoires plus longues, mais en m’approchant, j’ai remarqué qu’il s’agissait d’une femelle pieuvre voilée et j’ai été submergé par un sentiment complet de joie et d’excitation », a déclaré Shackleton au Guardian. .

