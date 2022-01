Les États-Unis approuvent le premier traitement par anticorps monoclonal pour l’arthrite chez les chats

La Food and Drug Administration (FDA), l’agence gouvernementale américaine qui réglemente la production et la commercialisation des produits alimentaires et des médicaments, a approuvé le premier traitement de l’arthrite féline à base d’anticorps monoclonaux.

C’est la première fois que la FDA approuve l’utilisation d’anticorps monoclonaux chez n’importe quelle espèce animale. Ces anticorps sont des protéines produites par le corps qui se lient à un virus, une bactérie ou une cellule cancéreuse, aidant notre système de défense à attaquer « l’intrus ». Les scientifiques identifient un anticorps qui attaque la cause de la maladie traitée et le reproduisent par clonage.

Dans le cas du médicament approuvé par la FDA appelé Solensia, l’anticorps utilisé est le frunevetmab, qui se lie à une protéine appelée Nerve Growth Factor (NGF), empêchant le signal de douleur d’atteindre le cerveau de l’animal.

Avec le nouveau traitement, même les chats les plus âgés peuvent avoir une vie confortable. Image : Rafael Rigues/Olhar Digital

« Les options de traitement pour les chats souffrant d’arthrose sont très limitées. Les progrès de la médecine vétérinaire moderne ont contribué à prolonger la vie de nombreux animaux, y compris les chats. Mais avec des vies plus longues viennent des maladies chroniques telles que l’arthrose », a déclaré le Dr Steven Solomon, directeur du Center for Veterinary Medicine de la FDA.

« L’approbation d’aujourd’hui marque la première option de traitement pour aider à soulager les chats souffrant de cette maladie et peut améliorer considérablement leur qualité de vie », a-t-il déclaré.

Avant l’approbation, l’efficacité du médicament avait été analysée dans deux études menées par des vétérinaires, qui évaluaient la capacité des animaux à faire des « choses de chat » typiques, comme sauter sur les meubles, utiliser la litière ou se nettoyer. Les personnes traitées avec Solensia s’en sont mieux sorties que le groupe témoin, qui n’a pas reçu le médicament.

Solensia a été développé par Zoetis Inc. et doit être prescrit par un vétérinaire. Il est administré par injection une fois par mois, la dose étant déterminée en fonction du poids de l’animal.

Le médicament a des effets secondaires tels que vomissements, diarrhée, douleur au site d’injection, desquamation de la tête et du cou et démangeaisons de la peau. Cependant, ils étaient considérés comme modérés et la FDA ne voyait aucune raison d’arrêter le traitement.

