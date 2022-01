La matière organique dans la météorite de Mars n’est pas un signe de vie extraterrestre, selon une étude

Une nouvelle analyse de la matière organique présente dans la météorite ALH 84001, de Mars, a conclu qu’il ne s’agit pas d’une preuve de vie extraterrestre, mais plutôt qu’elle dérive de plusieurs réactions chimiques qui ont eu lieu lorsque la roche était sur sa planète d’origine, des milliards il y a des années.

La recherche met fin à un long débat tenu dans certains milieux de la communauté scientifique, qui cherchait à évaluer si la matière organique de la météorite de Mars pouvait représenter, en bref, la découverte de la vie en dehors de la Terre – à une époque où plusieurs agences spatiales ont déjà technologies positionnées sur la planète rouge précisément afin de la trouver.

La météorite ALH 84001 a des matériaux organiques dans sa composition, mais une nouvelle étude le confirme : ce n’est pas un signe de l’existence d’une vie extraterrestre.

Le problème avec le terme « biologique » est précisément la compréhension précoce de la « vie » qu’il peut provoquer. Scientifiquement parlant, on entend par « organique » tout ce qui comprend du carbone, et qui peut également contenir certains ou d’autres éléments, tels que l’oxygène, l’azote, le soufre, etc.

Cependant, ce type de composition chimique peut également être formé par des moyens abiotiques, c’est-à-dire « non biologiques ». Dans des recherches antérieures, plusieurs exemples de ce type ont été identifiés dans les roches, le sol et même dans l’atmosphère de Mars, mais cela n’a pas suffi à confirmer la présence de « vie ».

La météorite ALH 84001 a été découverte en 1984 dans la région d’Allan Hills en Antarctique. Selon des études anciennes, la roche s’est détachée de Mars après un impact sur la planète rouge il y a 17 millions d’années, la brisant et la jetant vers nous (probablement un astéroïde) – elle a frappé la Terre il y a environ 13 000 ans.

« ALH 84001 est l’une des roches les plus étudiées – sinon la plus étudiée – que nous ayons », a déclaré Andrew Steele, astrobiologiste à la Carnegie Scientific Institution à Washington et auteur principal de l’étude. « Trouver quelque chose de nouveau dans une météorite qui a ouvert la porte à la compréhension des observations faites pendant de nombreuses années était très intéressant. »

La matière organique de la météorite martienne a toujours fait débat, les scientifiques étant partagés entre formation chimique abiotique (« marsquakes », éruptions volcaniques par exemple) ou, ô surprise, signe de vie extraterrestre. Afin de résoudre ce mystère, les chercheurs de Carnegie ont analysé les plus petits minéraux trouvés dans la roche.

Ce qu’ils ont découvert, c’est que ces minéraux étaient très similaires à la serpentine, un type de composé normalement associé aux environnements qui avaient autrefois de l’eau – aujourd’hui, nous savons que Jezero Crater (où se trouve le rover) persévérance) était autrefois un immense lac, par exemple.

De tels environnements sont connus pour favoriser un phénomène appelé « serpentinisation », lorsque des roches volcaniques riches en magnésium ou en fer interagissent avec l’eau en circulation, produisant de l’hydrogène et modifiant la nature de la pierre. C’est un processus relativement similaire à la carbonatation, lorsque les mêmes roches interagissent avec des eaux plus acides, formant des minéraux carbonés.

En d’autres termes, un processus abiotique, pas un signe de vie extraterrestre.

Cependant, les nouvelles ne sont pas forcément mauvaises : bien que ces matériaux ne représentent pas la vie, leurs réactions peuvent être vues comme les premiers pas vers celle-ci. En effet, ici sur Terre, des situations similaires se sont produites il y a des milliards d’années. « Cela montre comment certaines des premières » briques « de la vie ont été produites ici sur Terre, mais elles existent aussi ailleurs », a déclaré Steele, citant non seulement Mars mais aussi Encelade, l’une des lunes de Saturne.

« Je pense que le débat sur cette météorite a clarifié la communauté pendant de nombreuses années, mais je pense aussi qu’une grande partie s’est refroidie au fil des ans », a commenté Steele. « J’espère que cette étude inspirera à nouveau le débat, de manière positive. »

L’étude en question se trouve dans la revue scientifique la science.

