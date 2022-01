Olhar Espacial s’entretient avec l’astronome qui a mis en garde contre un astéroïde qui pourrait frapper la Terre en 2023

LA Regard spatial Ce vendredi (14), à 21 heures (heure de Brasilia), accueille l’astronome brésilien Cristóvão Jacques, de l’Observatoire SONEAR, qui travaille sur la recherche d’astéroïdes proches de la Terre depuis 2014.

Jacques a mis en garde contre un astéroïde découvert plus tôt cette année, mesurant environ 70 mètres, qui a une chance de frapper la Terre à la mi-2023.

L’astéroïde, nommé 2022 AE1, a été découvert le 6 janvier de cette année depuis l’observatoire du mont Lemmon Survey en Arizona, aux États-Unis. Le lendemain, la découverte a été officialisée par le Minor Planet Center via la circulaire MPEC 2022-A56.

Illustration d’astéroïde. Crédits :

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, le Regard spatial est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok.

