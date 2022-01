Des taikonautes testent l’amarrage manuel d’un vaisseau spatial cargo sur la station spatiale chinoise

Playmobil - Fusée Mars avec Plateforme de Lancement - 9488, 27.94 x 71.88 x 22.1 cm, Coloré

Plaisir de jeu pour les petits astronautes : Fusée Playmobil Space Mars avec de nombreux personnages et accessoires ainsi que des effets de lumière et de bruit cool Véritable rampe de démarrage, plateforme de maintenance mobile, capsule amovible pouvant être fixée sur Mars-Station 9487, extensible avec destructeur de météoroïdes (9490) Jeu de figurines pour enfants à partir de 6 ans : idéal pour les mains des enfants grâce à sa taille adaptée à l'âge et au toucher agréable avec bords arrondis Utilisation quotidienne : instructions de montage avec les parents, qualité et design robuste, nettoyage des pièces (sans autocollants) sous l'eau courante sans produits chimiques Couleur: Couleuré