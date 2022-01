Virgin Orbit lance avec succès 7 satellites en orbite

Une fusée Virgin Orbit LauncherOne, lancée depuis un avion de la compagnie volant au large des côtes californiennes, a transporté sept petits satellites (cubesats) dans l’espace jeudi, donnant le coup d’envoi d’une année où la compagnie prévoit d’accélérer le rythme des lancements, dont deux depuis la Grande-Bretagne.

Moment où le Boeing 747 Cosmic Girl décolle emportant la fusée LauncherOne contenant 7 satellites à placer en orbite terrestre basse. Image : Capture d’écran – YouTube/Virgin Orbit

Cosmic Girl, le Boeing 747 modifié de Virgin Orbit, a décollé du port spatial de Mojave en Californie, aux États-Unis, a survolé l’océan Pacifique et a tiré la fusée LauncherOne depuis son aile gauche à une altitude d’environ 10 668 mètres. La société a confirmé plus tard que tous les satellites avaient été déployés avec succès sur la bonne orbite.

« Une autre journée fantastique pour l’équipe de Virgin Orbit et un énorme pas en avant pour nos clients », a tweeté la société.

Parmi les satellites lancés, quatre appartiennent au programme militaire d’essais spatiaux (STP) du département américain de la Défense, deux sont de la société polonaise SatRevolution et un de la société internationale Spire Global.

Vous pouvez regarder le lancement via la diffusion en ligne enregistrée sur la chaîne YouTube de l’entreprise :

Fondée en 2017 par le milliardaire britannique Richard Branson, Virgin Orbit est devenue publique le mois dernier. La société se concentre sur le lancement de petits satellites et met en évidence la mobilité de son système de lancement aérien par rapport aux limites des sites de lancement fixes.

« Ce qui est formidable dans l’utilisation d’un 747, c’est que nous pouvons le placer sur n’importe quelle orbite depuis n’importe où dans le monde », a déclaré Branson, directement depuis les îles Vierges britanniques, lors de la diffusion Web du lancement du vol.

« Certains pays dans le monde ont la capacité d’envoyer des satellites dans l’espace depuis leur propre territoire, et maintenant 480 pays peuvent utiliser Virgin Orbit », a-t-il déclaré. « Vous n’avez qu’à nous appeler. »

Selon le COO de la société, Tony Gingiss, Virgin Orbit a amélioré vol après vol. « Je pense que nous constatons non seulement le genre de rigueur auquel nous nous attendons, mais aussi que nous devenons vraiment très confiants dans nos processus », a-t-il déclaré.

Surnommé « Above the Clouds », un titre tiré d’un morceau de l’album « Moment of Truth » du duo hip-hop Gang Starr, sorti par Virgin Records en 1998, il s’agissait de la quatrième mission spatiale de la société.

Virgin Orbit a déjà placé 17 satellites dans l’espace

La première mission de Virgin Orbit, un vol d’essai de mai 2020 qui ne transportait aucun satellite, a échoué lorsqu’une conduite de carburant s’est rompue dans le premier étage du moteur de LauncherOne.

Après cela, la société a effectué son deuxième vol d’essai, en janvier 2021, une mission qui a mis 10 cubesats en orbite pour le programme de lancement de nanosatellites éducatifs de la NASA.

Le troisième vol, une mission commerciale lancée en juin 2021, a mis sept satellites en orbite terrestre. Quatre des engins spatiaux de ce vol ont été fournis par le programme d’essais spatiaux (STP) de l’armée américaine, et deux étaient des satellites d’observation de la Terre appartenant à la société polonaise SatRevolution.

Les deux organisations sont des clients fidèles : quatre charges utiles STP voleront dans le cadre de la mission « Above the Clouds », et SatRevolution a deux satellites à bord – un vaisseau spatial Stork et le SteamSat-2, qui testera les propulseurs à eau développés par la société britannique SteamJet. Systèmes spatiaux. Le septième satellite de cette mission est Adler-1 de Spire Global, qui étudiera l’environnement des débris spatiaux en orbite terrestre basse.

La mission de jeudi était la première des six que Virgin Orbit a l’intention de lancer en 2022. Si tout se passe comme prévu, la société effectuera deux lancements pour la Royal Air Force britannique, qui partiront de Cornwall Spaceport, dans le sud-ouest de l’Angleterre. « Cela va être une année exceptionnelle pour nous », a déclaré Gingiss lors de la conférence de presse de mardi.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !