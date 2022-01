Une autre exolune possible est découverte par des astronomes

Les astronomes ont rapporté la découverte d’une deuxième lune surdimensionnée en orbite autour d’une planète proche des dimensions de Jupiter en dehors de notre système solaire. Si elle est confirmée, l’observation pourrait signifier que les exolunes sont aussi courantes dans l’univers que les exoplanètes, et que, grands ou petits, ces corps sont une caractéristique des systèmes planétaires.

L’illustration 3D montre une planète semblable à la Terre avec son satellite, une exomoon. Image : Nazarii_Neshcherenskyi –

Cependant, l’attente peut être longue. La première observation d’une exolune il y a quatre ans est toujours en attente de confirmation, et la vérification de ce nouveau candidat pourrait être tout aussi longue et controversée.

Publié dans Astronomie naturelle, la recherche a été dirigée par David Kipping et son Cool Worlds Laboratory de l’Université de Columbia à New York, aux États-Unis, qui ont signalé le premier candidat exomoon en 2018.

Les exomoons sont plus difficiles à détecter

« Les astronomes ont trouvé jusqu’à présent plus de 10 000 exoplanètes candidates, mais les exomoons sont beaucoup plus difficiles », a déclaré Kipping, qui a passé la dernière décennie à rechercher des lunes extraterrestres. « Ils sont un territoire inexploré. »

L’équipe a repéré le candidat exomoon géant en orbite autour de la planète Kepler 1708b, un monde à 5 500 années-lumière de la Terre en direction des constellations Cygna et Lyra. Ce nouveau candidat est environ un tiers plus petit que la lune de la taille de Neptune que Kipping et ses collègues ont précédemment trouvée en orbite autour d’une planète similaire de la taille de Jupiter, Kepler 1625b.

« Les deux candidats à la super lune sont probablement constitués de gaz qui se sont agglomérés sous l’attraction gravitationnelle causée par leur taille énorme », a déclaré Kipping. Si l’hypothèse de l’astronome est correcte, les lunes peuvent même avoir commencé leur vie en tant que planètes, pour être entraînées sur l’orbite d’une planète encore plus grande comme Kepler 1625b ou 1708b.

Les deux sont situés loin de leur étoile hôte, où il y a moins de gravité pour remorquer les planètes et emporter leurs satellites. En fait, les chercheurs ont recherché des planètes géantes gazeuses froides sur de larges orbites dans leur recherche d’exolunes précisément parce que les analogues de notre propre système solaire, Jupiter et Saturne, ont plus d’une centaine de lunes entre elles.

« Si d’autres lunes existent là-bas, elles seront probablement moins monstrueuses, mais aussi plus difficiles à détecter », a déclaré Kipping. « Les premières détections dans toute recherche sont généralement les plus étranges », a-t-il déclaré. « Les gros qui sont simplement plus faciles à détecter avec notre sensibilité limitée. »

Selon le site Phys, les exolunes fascinent les astronomes pour les mêmes raisons que les exoplanètes. Ils ont le potentiel de révéler comment et où la vie a pu apparaître dans l’univers. Ce sont aussi des curiosités à part entière, et les astronomes veulent savoir comment ces lunes extérieures se forment, si elles peuvent supporter la vie et quel rôle, le cas échéant, elles jouent pour rendre leurs planètes hôtes habitables.

Dans l’étude, les chercheurs ont analysé l’échantillon des planètes géantes gazeuses plus froides capturées par le vaisseau spatial de chasse aux planètes de la NASA, Kepler. Après avoir scanné 70 planètes en profondeur, ils n’ont trouvé qu’un seul candidat – Kepler 1708b – avec un signal semblable à la lune.

Les observations d’autres télescopes spatiaux, tels que Hubble, seront nécessaires pour vérifier la découverte, un processus qui pourrait prendre des années.

Les exoplanètes ont révolutionné la compréhension de la formation des systèmes stellaires

Eric Agol, professeur d’astronomie à l’Université de Washington, a déclaré qu’il doutait que ce dernier signe soit réel. « Il pourrait s’agir simplement d’une fluctuation des données, due à l’étoile ou au bruit instrumental », a-t-il déclaré.

D’autres semblent plus optimistes. « C’est la science à son meilleur », a déclaré Michael Hippke, un astronome indépendant en Allemagne. « Nous trouvons un objet intrigant, faisons une prédiction et confirmons le candidat exomoon ou l’excluons avec d’autres observations. »

« Je suis très excité de voir un deuxième candidat exomoon, même s’il est regrettable que seuls deux transits aient été observés », a-t-il ajouté. « Plus de données serait vraiment cool. »

Détecter une lune ou même une planète à des centaines de milliers d’années-lumière de la Terre est loin d’être simple. Les lunes et les planètes ne peuvent être observées qu’indirectement lorsqu’elles passent devant leurs étoiles hôtes, ce qui fait que la lumière des étoiles s’estompe par intermittence.

Attraper l’un de ces panneaux de signalisation éphémères avec un télescope est délicat, tout comme l’interprétation des données de la courbe de lumière. Les lunes sont encore plus difficiles à détecter car elles sont plus petites et bloquent moins de lumière.

« Mais la recherche en vaut la peine », a déclaré Kipping, rappelant comment l’existence d’exoplanètes a été accueillie avec le même scepticisme que les exomoons d’aujourd’hui. « Ces planètes sont extraterrestres par rapport à notre système d’origine », a-t-il déclaré. « Mais ils ont révolutionné notre compréhension de la formation des systèmes planétaires. »

