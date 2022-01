La cartographie des courants stellaires en dehors de la Voie lactée peut donner des détails sur la matière noire

Une nouvelle étude de la Carnegie Institution of Science aux USA promet d’apporter de nouveaux détails sur la matière noire dans l’univers, en analysant les courants stellaires positionnés au bord de la Voie lactée.

Fondamentalement, les « flux stellaires » sont de grandes associations d’étoiles qui forment des chaînes allongées. Ces chaînes suivent l’orbite à l’intérieur de « l’anneau » de gaz qui sert de « pointe » à notre galaxie. L’étude les a analysés dans l’espoir de comprendre comment la matière noire est distribuée dans la Voie lactée, ainsi que de retracer l’histoire de sa croissance au fil des éons, dévorant diverses étoiles.

Dans la partie la plus externe de la Voie lactée, les courants stellaires montrent que notre galaxie s’est nourrie de corps qu’elle trouve à l’extérieur, ce qui est la preuve de la présence de matière noire dans notre « maison » dans l’espace (Image : Zakharchuk/)

« Les flux stellaires sont, en un mot, les restes brisés de galaxies plus petites et d’amas d’étoiles qui sont détruits par la Voie lactée », a déclaré Josh Simon, co-auteur de l’étude et astronome à l’emploi de la Carnegie Institution. « Ces restes continuent de se déplacer ensemble dans de longs ‘fils’ arqués en orbite autour de notre galaxie. »

Selon lui et son équipe, l’idée de l’étude était d’examiner plusieurs flux stellaires en même temps, ce qui leur a permis d’identifier la présence de matière noire dans notre galaxie, un peu comme les rayons du soleil montrent la forme d’un arbre, pourtant que vous ne le voyez pas directement.

L’étude s’est appuyée sur Télescope anglo-australien, situé à l’observatoire de Spring en Australie, ainsi que des informations du télescope spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour mesurer la vitesse orbitale des courants et déterminer leurs compositions chimiques.

La conclusion à laquelle ils sont parvenus est que la chimie de ces flux a une identité distincte, contrairement à celle de la plupart des autres étoiles de la Voie lactée, ce qui, selon les auteurs, sert de preuve qu’ils proviennent d’autres populations stellaires – probablement des étoiles naines, des galaxies plus petites et des amas extérieurs qui ont été pris dans l’attraction gravitationnelle de notre galaxie et ont fini par être absorbés par elle.

« Nous constatons que ces flux stellaires sont impactés par la Voie lactée, et finissent par en faire partie », a déclaré Ting Li, co-auteur de l’étude à l’Université de Toronto. « Cette étude nous a essentiellement donné un aperçu des habitudes alimentaires de la Voie lactée, telles que les petites étoiles qu’elle ‘mange’. À mesure que notre galaxie vieillit, elle devient également plus potelée.

L’étude complète a été publiée dans Journal astrophysique.

