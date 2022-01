La température de la Terre en 2021 était la sixième plus élevée de l’histoire (et cela ne s’arrêtera pas)

Une enquête de l’agence spatiale américaine (NASA) et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a conclu que la température de la Terre en 2021 était la sixième plus élevée de l’histoire, signalant une tendance à la hausse qui se produit depuis au moins 2018 – et qui devrait être plus élevé en 2022 et au-delà.

L’étude des agences a pris en compte six calculs différents qui ont placé l’année 2021 entre les cinquième et septième places dans le classement des températures les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Selon certains calculs, l’année dernière était seule à la sixième place, tandis que d’autres ont égalé l’année dans la même position avec 2018 – une autre année exceptionnellement chaude.

