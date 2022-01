Les planètes nouvellement découvertes seront englouties par leurs étoiles

Des astronomes de l’Institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï (IfA) aux États-Unis ont récemment découvert trois planètes en orbite si dangereusement proches de leurs étoiles qu’elles sont sur le point d’être dévorées par elles.

Parmi les milliers de planètes extraterrestres (comme les planètes extérieures à notre système solaire sont également appelées) découvertes jusqu’à présent, ces trois géantes gazeuses, détectées pour la première fois par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, ont certaines des orbites les plus courtes autour des étoiles géantes.

Représentation 3D d’un artiste de ce à quoi pourrait ressembler un système planétaire similaire à TOI-2337b, TOI-4329b et TOI-2669b, où une exoplanète chaude semblable à Jupiter orbite autour d’une étoile évoluée et mourante. Image : Université d’Hawaï/Institut d’astronomie/Karen Teramura

L’une des planètes, TOI-2337b, sera consommée par son étoile hôte dans moins d’un million d’années, plus tôt que toute autre planète actuellement connue, selon l’étude.

« Ces découvertes sont cruciales pour comprendre une nouvelle frontière dans les études sur les exoplanètes : comment les systèmes planétaires évoluent au fil du temps », a expliqué l’auteur principal Samuel Grunblatt, chercheur postdoctoral à l’American Museum of Natural History et au Flatiron Institute de New York. .

Les planètes identifiées sont de la taille ou plus grandes que Jupiter

Grunblatt, qui a obtenu son doctorat à l’IfA, a ajouté que « ces observations offrent de nouvelles fenêtres sur les planètes approchant de la fin de leur vie, avant que leurs étoiles hôtes ne les engloutissent ».

La découverte et la confirmation des planètes ont été acceptées pour publication dans le Journal astronomique, et a été annoncé ce jeudi (13) lors d’une conférence de presse de l’American Astronomical Society.

Selon les chercheurs, les planètes trouvées ont des masses comprises entre 0,5 et 1,7 fois celle de Jupiter et des tailles allant d’un peu plus petites à plus de 1,6 fois la taille de cette planète, qui est la plus grande planète du système solaire.