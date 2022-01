Les oiseaux chantent la même chanson depuis des générations depuis près d’un million d’années

Les populations d’îles célestes d’oiseaux à double cou d’Afrique de l’Est sont isolées les unes des autres depuis des centaines de milliers, voire un million d’années, mais elles se ressemblent toujours beaucoup.

Bowie pense que l’idée que le chant des oiseaux change facilement est probablement née d’études sur les oiseaux de l’hémisphère nord qui ont constaté que les conditions environnementales changent à plusieurs reprises, les glaciers allant et venant au cours des dernières dizaines de milliers d’années. « Les changements d’environnement entraînent des changements dans le plumage, le chant des oiseaux, le comportement d’accouplement et plus encore », a-t-il déclaré.

Cependant, les environnements montagneux des tropiques, en particulier en Afrique de l’Est – du mont Kenya au mont Kilimandjaro en Tanzanie, au sud du Malawi au Mozambique – ont connu peu de changements géologiques au cours de cette même période.

Ainsi, les oiseaux étudiés par les chercheurs – des lignées d’oiseaux à double cou de l’Est du genre Cinnyris – n’avaient aucune envie de modifier leur plumage coloré ou leurs chants souvent complexes.

« Pour les signaux sociaux comme la musique ou les couleurs vives du plumage, pour prendre un autre exemple chez les oiseaux, les biologistes de l’évolution se sont beaucoup concentrés sur la façon dont les signaux semblent pouvoir évoluer rapidement et dans des directions assez aléatoires », a déclaré le co-auteur Jay McEntee, assistant. professeur de biologie à l’État du Missouri. « Le résultat de notre travail – qu’il peut y avoir de longues périodes sans grand changement pour la musique savante – suggère que nous devrions nous demander quelles forces peuvent contraindre ces signaux sociaux au fil du temps, en plus de nous demander quelles forces provoquent le changement. »

Selon Bowie, les biologistes reconnaissent deux types d’obstacles à l’accouplement qui ont tendance à engendrer de nouvelles espèces d’animaux. Les barrières avant l’accouplement sont des signes qui empêchent un individu de s’accoupler avec un autre. Chez les oiseaux, cela pourrait être dû au fait qu’il ne chante pas la bonne chanson ou qu’il ne ressemble pas à l’autre oiseau, mais si les deux s’accouplent, ils pourraient produire une progéniture. Les barrières post-accouplement sont de véritables incompatibilités reproductives mécanistes telles qu’elles ne produisent pas de progéniture même si elles s’accouplent.

« On pense que le chant est l’un des obstacles les plus importants à l’isolement avant l’accouplement, l’un des principaux moyens par lesquels les oiseaux se différencient », a déclaré Bowie. « Qu’un trait appris puisse rester statique pendant des centaines ou des milliers d’années est tout simplement remarquable, une découverte qui reflète à quel point l’étude sur le terrain des systèmes tropicaux a à offrir à la communauté scientifique et à l’observateur curieux. »

Le souimanga à poitrine orange est endémique des arbustes, ou fynbos, du sud-ouest de l’Afrique du Sud.Image : Keith Barnes

Les oiseaux solaires sont les plus diversifiés et font partie des groupes d’oiseaux les plus colorés d’Afrique et d’Asie, remplissant une niche occupée par les colibris dans les Amériques. Et bien qu’ils n’aient aucun lien avec les colibris, beaucoup ont des becs incurvés qui leur permettent de plonger profondément dans les fleurs incurvées.

Parmi ces oiseaux se trouvent des espèces qui se sont isolées au sommet des hautes montagnes, d’où le terme « oiseaux solaires des îles célestes ». Bowie, originaire d’Afrique du Sud, a longtemps été intrigué par ces oiseaux — pour sa thèse de doctorat, il a montré ce que les gens pensaient être deux espèces de souimangas à double collier répartis le long de nombreuses montagnes. En Afrique de l’Est, il y avait en fait au moins cinq espèces distinctes. espèce.

Bien qu’ils soient très similaires, ils sont profondément divergents génétiquement, suggérant une longue période d’isolement dans différentes montagnes où ils sont désormais reconnus comme des espèces différentes.

Il commença cependant à se demander si leurs chants étaient restés aussi inchangés que leur plumage. McEntee et Bowie ont poursuivi ce problème en visitant 15 – presque toutes – des îles célestes d’Afrique de l’Est entre 2007 et 2011 et en enregistrant les chants de 123 oiseaux individuels des six lignées différentes d’oiseaux solaires à double collier de l’Est.

« Les populations d’îles célestes de ces oiseaux solaires sont idéales pour explorer l’évolution du chant, car les populations isolées ont permis une comparaison entre des espèces individuelles, entre deux espèces étroitement apparentées et entre les cinq espèces », a déclaré McEntee.

Les chercheurs ont développé une technique statistique pour distinguer les changements graduels des changements rapides d’un trait tel que le chant des oiseaux et ont découvert que les différences musicales semblaient non corrélées avec le temps de séparation des populations individuelles, comme estimé à partir des différences génétiques dans votre ADN.

Deux populations d’espèces séparées depuis longtemps avaient des chants presque identiques, tandis que deux autres espèces similaires qui avaient été séparées depuis moins de temps avaient des chants très divergents.

« Ce qui m’a le plus surpris en faisant cette recherche, c’est à quel point ces chansons apprises de populations isolées étaient similaires, au sein des espèces, et à quel point les différences entre les chansons étaient évidentes là où elles se produisent », a déclaré McEntee. « La première fois [o coautor tanzaniano] Maneno Mbilinyi et moi faisions un enregistrement sonore de Cinnyris fueleborni, ce que nous appelions l’oiseau solaire de Fueleborn, nous pensions qu’il devait y avoir un autre oiseau à proximité qui chantait simultanément parce que la musique que nous écoutions n’avait aucun sens pour nous. Nous regardions directement l’oiseau chanteur, le regardions bouger son bec, et nous ne pouvions pas croire à quel point son chant était différent de celui de l’oiseau solaire de Moreau, Cinnyris moreaui, que nous venions d’enregistrer dans une autre partie des monts Udzungwa. »

D’autre part, les chants de Cinnyris fuelleborni des populations d’Ikokoto, en Tanzanie, et de Namuli, au Mozambique, sont presque identiques bien qu’ils soient séparés par des centaines de kilomètres et des centaines de milliers d’années.

Sur la base de cette étude, les biologistes soutiennent que des traits tels que le chant appris et le plumage ne dérivent pas inévitablement dans des populations isolées, mais évoluent par impulsions, ponctuées de longues périodes, peut-être des centaines de milliers d’années, de peu de changement.

« Nous montrons, en utilisant une très belle configuration, où nous pourrions regarder l’évolution des chansons en utilisant des populations naturellement isolées, que vous ne voyez pas ce changement progressif par dérive culturelle ou génétique », a déclaré Bowie. « Vous voyez ces brusques éclats de changement dans un trait comme le chant d’un oiseau et beaucoup, beaucoup de preuves de stase, même lorsque ce trait doit être très plastique. Pour moi, c’était un résultat vraiment fascinant.

Les chercheurs poursuivent leurs recherches en Afrique de l’Est pour déterminer ce qui fait que certains oiseaux changent de chant et pas d’autres. L’équipe a reçu une subvention de 2 millions de dollars de la National Science Foundation pour comprendre les causes génétiques et physiologiques de l’évolution convergente qui rend les oiseaux solaires et les colibris si similaires en apparence et en niche écologique.

Pouvez-vous distinguer ces chants d’oiseaux?

Écoutez les chants de ces souimangas d’Afrique de l’Est étroitement apparentés du genre Nectarinia : N. moreaui de la région de Selebu, N. fuelleborni de la région de Kihulula, N. loveridgei, N. mediocris du Kenya, N. mediocris du mont Kilimandjaro et N. .usmbarica de Mazumbai.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !