Comprendre les causes du glissement de terrain à Ouro Preto (MG)

Le glissement de terrain qui a frappé Ouro Preto a été principalement causé par un processus naturel de mouvements de terrain résultant de grandes tempêtes tropicales. L’explication est donnée par Gerardo Portela da Ponte Junior, qui a une spécialisation en ingénierie de la sécurité du Charles W. Davidson College of Engineering, The California State University.

Dans son analyse, l’expert précise que les zones à risque sont toujours sujettes à ce type d’accident, mais les pouvoirs publics, conscients des risques, doivent toujours agir de manière préventive pour éviter les pertes humaines, matérielles, environnementales et d’image, en procédant à l’isolement et à la limitation des risques. accès.

Pour éviter l’accident qui a détruit un patrimoine historique, une évaluation et des études géotechniques auraient dû être prioritaires, ce qui comprend l’élaboration d’un projet, la passation de marchés et l’exécution de travaux de génie civil de confinement.

« Souvent, les coûts sont élevés et le temps peut s’étendre sur des mois avant que la protection ne soit obtenue. Ces travaux de génie civil n’ont pas été réalisés dans le cas de cet accident. Ainsi, avec de fortes pluies sur plusieurs jours, la terre a fini par atteindre sa limite de saturation, la limite de sa capacité à retenir toute l’eau des pluies intenses », a expliqué Portela.

A partir de ce point de saturation, l’eau ne peut plus être absorbée et le sol peut rapidement perdre son compactage, devenir instable par son propre poids, générant des glissements de terrain comme ce qui s’est passé ce jeudi matin (13).

Un expert entendu par Netcost-Security a déclaré que les glissements de terrain peuvent être évités grâce à une étude géotechnique et à une conception de projet qui donne la priorité à une surveillance constante, en plus de l’action gouvernementale pour éviter les occupations dans les zones à risque.

La chance était du côté des habitants d’Ouro Preto, car le glissement de terrain n’a fait aucune victime car les pompiers ont été appelés à 8h30 pour effectuer une inspection du site en raison de problèmes structurels. Immédiatement, toute la zone a été évacuée et vers 9h10 une partie de la colline s’est effondrée, c’est-à-dire qu’il a fallu 40 minutes qui ont sauvé d’innombrables vies grâce à l’engagement des pompiers et de la protection civile.

L’action rapide a réussi parce qu’elle a évité des pertes humaines, mais il y a eu des échecs en termes de prévention. Après tout, selon Portela, il est possible de prédire qu’une certaine zone peut générer un glissement de terrain grâce à l’analyse des risques, à la géotechnique et à la collecte de données météorologiques.

« En fait, surveiller les zones urbaines par le biais d’analyses et d’études est une nécessité pour que nous puissions agir de manière proactive, et non réactive, après des accidents avec pertes humaines et matérielles », a-t-il déclaré.

Image postée sur Twitter et capturée par des habitants au moment du glissement de terrain qui a eu lieu à Ouro Preto (MG)

La zone peut encore connaître de nouveaux glissements de terrain

Selon le service d’incendie, la pente est toujours instable et il existe un risque d’un nouveau glissement de terrain dans la région centrale de la ville de Minas Gerais. Un hôtel et un restaurant sont accessibles. La Défense civile déconseille aux riverains de circuler à proximité et toute la population riveraine a été évacuée de chez elle jusqu’à ce qu’une évaluation complète des risques soit réalisée.

L’expert entendu par Netcost-Security a souligné que les principaux indicateurs de risque de glissement de terrain sont l’analyse et les études géotechniques du terrain et le volume des pluies récentes sur une courte période de temps.

« Les zones de pente avec identification des risques de glissement de terrain par des analyses et des études doivent être isolées et avoir un accès limité, en particulier en période de fortes tempêtes tropicales ».

Ainsi, sachant que le Brésil est un pays de fortes tempêtes tropicales, Portela lance un avertissement aux pouvoirs publics :

« Les pouvoirs publics doivent comprendre qu’ils ne peuvent manquer de surveiller les zones identifiées comme étant à risque de glissements de terrain. Cette surveillance doit avoir pour objectif d’empêcher que les pressions sociales ne favorisent l’occupation désordonnée de la zone urbaine, avec la construction abusive de maisons dans ces régions sans le soutien technique d’ingénierie qui leur donne une sécurité minimale », a déclaré Gerardo Portela.

Selon l’analyse de l’expert, les actions qui contribuent le plus à des accidents comme celui enregistré ce jeudi sont la croissance et l’occupation désordonnées des zones urbaines, le manque de logements sûrs à des coûts acceptables pour la population la plus démunie, le manque de préparation et d’assistance technique par agents publics travaillant dans la gestion urbaine.

« La faute n’est pas « la pluie » ou « la montagne ». Ce dont nous avons besoin, ce sont des autorités capables d’identifier et de surveiller les zones à risque, capables d’ordonner l’occupation de l’espace urbain et d’adopter l’isolement, la limitation d’accès et la construction d’ouvrages de confinement lorsque de tels risques interfèrent nécessairement avec l’espace urbain », a conclu Portela sur un ton alerte.

