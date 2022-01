La NASA aura besoin de plus d’astronautes pour les missions interplanétaires, selon un rapport

La NASA n’a pas assez d’astronautes pour envisager tous ses projets d’exploration spatiale, selon une enquête menée par la propre division de recherche de l’agence. Selon le document, l’administration spatiale américaine devra recruter davantage de candidats si elle veut réussir ses missions interplanétaires.

Le rapport a été produit en tenant compte de l’avancement de projets plus importants – tels que le programme Artemis qui ramènera l’homme sur la Lune d’ici 2024 ou, plus tard, l’arrivée d’un équipage humain sur Mars.

Les futures missions de la NASA impliquent de renvoyer des astronautes sur la Lune et même sur Mars, mais l’équipage actuel de l’agence spatiale est trop petit pour des projets grandioses, ce qui suggère un besoin de recrutement plus important (Image : Castleski/)

Actuellement, les seules missions habitées de la NASA sont celles à destination de la Station spatiale internationale (ISS). Là, l’agence maintient une présence constante avec une équipe tournante de trois voyageurs. Cependant, les technologies avancées et les programmes d’exploration spatiale devraient forcer l’agence spatiale à ouvrir davantage de postes vacants pour les futurs voyageurs interplanétaires.

« Après avoir atteint son apogée de près de 150 astronautes en l’an 2000, la taille corporelle des voyageurs a diminué avec la disparition des navettes spatiales en 2011, marquant désormais 44 membres d’équipage – l’un des plus petits ensembles des 20 dernières années », indique le rapport. lit publié mardi dernier (11).

« Alors que la NASA entre dans une nouvelle ère de vols spatiaux habités, y compris le retour sur la Lune et éventuellement l’atterrissage sur Mars, une gestion efficace de son corps d’astronautes – les personnes qui pilotent ses missions spatiales – sera essentielle au succès de l’agence », indique le document .

Il est important de noter que, bien que le terme « astronaute » évoque la perception de « voyage dans l’espace », le terme est beaucoup plus large dans ses fonctions, incluant également des spécialistes de la communication qui sont ici sur Terre, mais en contact permanent avec des sondes et d’autres véhicules autonomes. Fondamentalement, toute personne qui réussit la formation «astronaute» est, par définition, un astronaute – même s’il ne part pas nécessairement en voyage habité.

Le problème est que, depuis la mi-2011, avec la fin du programme qui a créé les navettes spatiales, la NASA a vu, en moyenne, une dizaine d’astronautes partir à la retraite chaque année. Les navettes spatiales étaient, jusqu’alors, la principale opportunité de voyager dans l’espace et, avec la fin du programme, les possibilités de vol se font de plus en plus rares : les voyages vers l’ISS obéissent à des paramètres bien précis, et ne prennent qu’un nombre limité. de personnes.

Il y a encore un autre fait soulevé par le rapport : les astronautes ne sont pas remplaçables. Les décisions qui conduisent à convoquer un astronaute « X » pour un vol « Y » sont basées sur des facteurs qui tiennent compte de l’expérience de vol de cette personne, de son domaine d’études et même de sa familiarité avec le véhicule qui l’emmène en voyage. Cependant, cela deviendra encore plus compliqué car les mêmes astronautes effectuent différents types de missions.

« Avec un volume [de astronautas] affectés à une seule mission, comme c’est le cas aujourd’hui avec l’ISS, le Bureau des astronautes de la NASA est en mesure de réaffecter rapidement ses astronautes, car les 44 de ses officiers ont déjà été sélectionnés et formés pour la même mission », indique le rapport. « Cependant, à mesure que l’agence accepte de nouvelles missions, avec de nouveaux besoins et de nouveaux véhicules, moins d’astronautes seront formés et disponibles pour chacune d’elles. »

Lors du dernier appel à sélection d’astronautes, en décembre 2021, 10 candidats ont été retenus et vont maintenant commencer un entraînement physique – qui dure environ deux ans. Le stage précédent, en janvier 2020, avait formé 11 candidats. Dans le cas des missions vers l’ISS, la formation après la formation du cours prend généralement environ 18 mois, et les diplômés les plus récents sont déjà sur la station : Raja Chari et Kayla Barron.

Changement de nombre : la classe la plus récemment formée ne volera probablement pas avant 2025.

Les 10 candidats astronautes approuvés lors du dernier cours de la NASA, plus deux représentants des Émirats arabes unis : tous seront désormais dirigés vers un entraînement physique (Image : NASA/Disclosure)

Dans le cas du programme Artemis, le temps d’entraînement est plus ou moins le même, mais bien que la NASA ait déjà déterminé quels astronautes amener pour la première mission, elle n’a pas encore déterminé les sièges à occuper par eux, ni développé la formation spécifique pour les missions vers la Lune.En d’autres termes, la compréhension du rapport est que le temps passe.

« Bien que le Bureau des astronautes estime que la formation pour l’Artemis 3 et toutes les missions ultérieures prendra environ deux ans, même avec les retards prévus pour les lancements des missions Artemis 2 et Artemis 3, l’agence surestime peut-être la disponibilité de temps et mise en œuvre dans la grille de formation nécessaire par tous les systèmes essentiels du programme Artemis », lit-on dans le texte.

Sur la base de ces conclusions, le rapport a fait un certain nombre de recommandations, telles que l’élargissement de la recherche démographique de candidats – pour inclure d’autres spécialisations (par exemple : des personnes ayant une formation en géologie, pour des missions qui toucheront la surface d’une autre planète -). , seuls quatre des 44 astronautes du plateau comprennent le sujet).

L’administratrice associée des opérations spatiales de la NASA, Kathy Lueders, a reçu le rapport et, dans un commentaire officiel, a déclaré que l’agence était d’accord avec toutes les recommandations formulées et avait l’intention de les mettre en œuvre « en novembre », sans dire si l’estimation est « de » ou « jusqu’à » la fin. de cette année – ce qui donne un large éventail de temps.

