Des os de baleine disparus il y a 300 ans se trouvaient dans le garage d’un couple de personnes âgées

Un couple de personnes âgées gardait, dans le garage de leur maison, des ossements d’une baleine qui, selon une étude, est éteinte depuis environ 300 ans. Le matériel a été transmis à l’Université de Caroline du Nord-Wilmington (UNCW) pour étude, où la découverte a été faite à l’origine après des études approfondies.

Rita et Tom McCabe se promenaient le long de West Onslow Beach, dans l’État américain de Caroline du Nord. Au cours d’une de ces promenades habituelles, le couple, ramassant des coquillages emportés sur le sable au bord de la mer, a fini par trouver de « gros os » qu’ils ont emporté promptement à leur domicile.

Une baleine éteinte il y a 300 ans a vu ses restes retrouvés par un couple de personnes âgées, qui les a gardés pendant des années avant de les rendre à la science pour la recherche (Image : NOAA Fisheries/Allison Henry/Reproduction)

Des années plus tard, ils ont décidé de faire don du matériel à l’UNCW, qui était très satisfait des recherches menées : « nous étions très excités car il n’y avait que peu ou presque pas d’informations scientifiques sur la baleine grise de l’Atlantique Nord, car elle n’est plus parmi nous. . . », a déclaré David Webster, professeur et chercheur principal au doyen des arts et des sciences de l’université.

Après des années à l’intérieur du campus universitaire, les os ont été transférés au Harvard-Smithsonian Museum dans le Massachusetts à la fin de 2021. Le couple qui les a trouvés à l’origine est maintenant malheureusement mort, mais Webster a déclaré qu’ils seraient probablement heureux de connaître leur Cette découverte rendue possible a continué recherche sur une espèce qui, comme eux, n’est plus parmi nous.

« Je suis sûr qu’ils sourient », a-t-il déclaré via un communiqué. « Ils disent probablement ‘Pouvez-vous le croire ? Nous avons parcouru un long chemin !’ ».

Selon le Smithsonian, on s’attend à ce que l’étude des ossements permette à l’institution de percer davantage de mystères sur la vie il y a 300 ans, offrant des indices sur la vie quotidienne des baleines grises dans l’Atlantique Nord : « des spécimens comme celui-ci sont lié à une époque et à un lieu », a déclaré Nicholas Pyenson, conservateur des mammifères marins au musée. « Ils nous disent comment était le monde avant. »

Les restes montrent que la baleine est morte de causes naturelles pendant une période de migration. Probablement sa carcasse a fini par être apportée par la mer, où les indigènes de l’époque coupaient des morceaux pour les conserver comme nourriture.

Les baleines grises de l’Atlantique Nord étaient couramment observées dans l’hémisphère nord de la planète. Il n’est pas encore possible de déterminer la cause de leur extinction, mais les habitats dans lesquels l’espèce a été trouvée en ont fait une cible facile pour la chasse humaine.

