Regardez Virgin Orbit lancer 7 satellites en direct

Ce jeudi (13), Virgin Orbit effectuera sa quatrième mission spatiale, avec la mise en orbite de sept petits satellites (cubesats) de trois clients différents. Baptisé « Above the Clouds », en référence à une chanson de Gang Starr, le vol doit décoller de l’aéroport et du Spaceport de Mojave, Californie, USA, entre 18h00 et 20h30, heure de Brasilia. Et vous pouvez regarder l’action en direct sur la chaîne YouTube de l’entreprise.

Emblème de la mission 4 de Virgin Orbit « Above the Clouds », qui décolle ce jeudi (13). Image : Orbite vierge D'après le site espace.com, la stratégie de lancement aérien de Virgin Orbit consiste en un Boeing 747 modifié, connu sous le nom de Cosmic Girl, décollant d'une piste et atteignant une altitude d'environ 10 700 mètres au-dessus d'une zone de largage désignée avant de lancer la fusée à deux temps LauncherOne. Comme l'a déclaré Virgin Orbit lors d'une conférence de presse par vidéoconférence mardi dernier (11), le lancement de la fusée interviendra probablement environ une heure après le décollage de la Cosmic Girl. L'avion Cosmic Girl de Virgin Orbit transportant la fusée LauncherOne à deux étages de la société. Image : Orbite vierge Virgin Orbit a déjà placé 17 satellites dans l'espace La première mission de la société, un vol d'essai de mai 2020 qui ne transportait aucun satellite, a échoué lorsqu'une conduite de carburant s'est rompue dans le moteur du premier étage de LauncherOne. Après cela, Virgin Orbit a lancé son deuxième vol d'essai en janvier 2021, une mission qui a mis 10 cubesats en orbite pour le programme éducatif de lancement de nanosatellites de la NASA. Le troisième vol, une mission commerciale lancée en juin 2021, a lancé sept satellites en orbite terrestre. Quatre des engins spatiaux de ce vol ont été fournis par le programme militaire américain d'essais spatiaux (STP), et deux étaient des satellites d'observation de la Terre appartenant à la société polonaise SatRevolution. Les deux organisations sont des clients fidèles, après tout, quatre charges utiles STP volent sur la mission « Above the Clouds », et SatRevolution a deux satellites à bord – un vaisseau spatial Stork et le SteamSat-2, qui testera les propulseurs à eau développés par le Société britannique SteamJet Space Systems. Le septième satellite de cette mission est Adler-1 de Spire Global, qui étudiera l'environnement des débris spatiaux en orbite terrestre basse. La mission de jeudi est la première des six que Virgin Orbit a l'intention de lancer en 2022. Si tout se passe comme prévu, deux de ces missions à venir décolleront du Spaceport Cornwall, en Angleterre, reprenant pour la première fois les opérations de lancement de la société. « Ce sera une année phare pour nous », a déclaré le directeur de l'exploitation de Virgin Orbit, Tony Gingiss, lors de la conférence de presse de mardi.