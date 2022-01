Découvrez des images panoramiques inédites de la Station spatiale internationale

Après le retrait de la navette spatiale en 2011, la NASA a perdu la capacité d’envoyer des humains survoler la station et de cataloguer ces changements avec des photographies très détaillées. Cependant, grâce à l’émergence du véhicule Crew Dragon de SpaceX, les astronautes ont recommencé à faire le tour de la station, après s’être désamarré et avant de retourner sur Terre.

Récemment, l’équipage de la mission Crew-2, dirigé par l’astronaute de la NASA Shane Kimbrough, lâché depuis l’ISS le 8 novembre, a pu capturer plusieurs vues de la station spatiale. Le Johnson Space Center a récemment publié les photos sur sa page Flickr, où des images plus récentes, prises dès 2021, ont également été publiées.

L’astronaute de la NASA et ingénieur de vol de l’Expédition 66 Thomas Marshburn regardant à travers le dôme, la « fenêtre sur le monde » de la Station spatiale internationale, sur une photo récente prise le 7 janvier 2022. Image : Johnson Space Center – NASA

En regardant ces photos, on peut clairement voir à quel point l’ISS est une réussite technique et diplomatique – une machine énorme et complexe, survolant et travaillant en orbite terrestre basse. Il est peu probable que nous voyions jamais un véhicule spatial en orbite aussi grand et avec une telle capacité.

À bien des égards, l’ISS offre une vision pleine d’espoir de ce que pourrait nous réserver notre avenir dans l’espace. Il a réuni les États-Unis et la Russie dans l’espace, ainsi qu’un certain nombre d’autres pays européens, le Japon et le Canada.

Beaucoup de ces pays sont entrés en guerre au siècle dernier. Mais au 21e siècle, ils ont travaillé ensemble et contribué de l’argent et du matériel pour construire quelque chose de plus grand que ce que chaque nation aurait pu faire par elle-même.