James Webb : La NASA commence le processus d’alignement des miroirs

L’agence spatiale américaine (NASA) a annoncé ce mercredi (12) avoir entamé le processus d’alignement des miroirs du télescope spatial James Webb. Avec cela, ce qui est maintenant un ensemble d’éléments individuels sera transformé en un énorme télescope extrêmement précis.

Les ingénieurs ont d’abord activé les actionneurs – 126 dispositifs qui déplaceront et façonneront les segments de miroir primaire et six dispositifs qui positionneront le miroir secondaire – pour vérifier qu’ils fonctionnent tous comme prévu après le lancement.

Le miroir primaire du télescope spatial James Webb est composé de 18 segments hexagonaux en béryllium et recouverts d’une fine couche d’or. Image : NASA / Goddard Space Flight Center

L’équipe a également commandé des actionneurs qui guident le mince miroir directionnel du Webb pour effectuer de petits mouvements, confirmant qu’ils fonctionnent comme prévu. Ce miroir est essentiel au processus de stabilisation d’image.

L’étape suivante consiste à ordonner aux segments de miroir primaire et secondaire de s’éloigner de leur configuration de lancement, à l’écart des amortisseurs qui les protégeaient des vibrations. Ces déplacements prendront au moins dix jours, après quoi les ingénieurs pourront commencer le processus de trois mois d’alignement des segments afin qu’ils fonctionnent comme un miroir unique.

Le processus de mise en service (assemblage, étalonnage et test) du JWST prendra encore cinq mois et demi, et les premières observations scientifiques ne commenceront qu’en juin. Le télescope est actuellement en route vers sa nouvelle « maison » dans l’espace, le point de Lagrange L2 entre la Terre et le Soleil, où il a parcouru 1 219 580 km, soit 84 % de la distance.

