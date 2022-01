Magawa, la souris qui a détecté les mines antipersonnel, meurt de vieillesse

L’organisation non gouvernementale (ONG) APOPO, de Belgique, a annoncé la mort de Magawa, le rat géant qu’elle a dressé pour détecter les mines terrestres. La souris est devenue célèbre pour son rôle au Cambodge, où elle a été envoyée en 2016. Heureusement, ce n’est pas une mine qui a pris sa vie, mais des causes naturelles de la vieillesse de l’animal.

Selon le site officiel de l’ONG, le Cambodge a traversé environ 30 ans de guerre civile qui s’est terminée à la mi-1998. Cependant, la fin de la guerre n’a pas apporté le soin de se débarrasser correctement de toutes ses armes et, en conséquence, le pays fait face à – à ce jour – des cas de personnes qui ont marché sur des mines posées à l’époque et qui sont toujours en activité.

« Nous tous à APOPO avons le cœur brisé par la perte de Magawa, et nous sommes reconnaissants pour le travail incroyable qu’il a accompli », indique l’annonce. La souris est née en novembre 2013 en Tanzanie. Bien qu’APOPO soit d’origine belge, l’ONG maintient un centre d’opérations et d’élevage dans le pays où elle entraîne des rats et des chiens à identifier et signaler la présence de mines antipersonnel.

Selon l’ONG, le rat surdimensionné a identifié plus de 100 mines au cours de son travail, contribuant ainsi à l’enlèvement en toute sécurité des artefacts militaires sans causer de dommages à qui que ce soit.

Trois jours avant la mort de Magawa, des spécialistes du déminage ont été tués par l’explosion accidentelle de l’un des explosifs dans la province de Preah Vihear. Un autre spécialiste a été blessé et les quatre ont reçu les condoléances de l’ONG.

La mort de Magawa n’est pas ce que l’on pourrait considérer comme une surprise, compte tenu de l’espérance de vie des rats de son type – qui se situe entre 7 et 10 ans. Après sa retraite en 2019, il a continué à vivre dans un centre d’élevage au Cambodge, où il avait deux cages – une pour dormir, l’autre pour faire de l’exercice – et était nourri avec le même régime qu’il avait toujours eu : des fruits et des graines.

Pour son service, il a même reçu une médaille du Royaume-Uni.

Selon APOPO, les rats géants portent ce nom car ils sont plus gros que la moyenne de leur espèce, mais toujours petits et légers pour être dressés dans le service de déminage car ils sont petits et légers, pouvant marcher sur des explosifs sans les déclencher. eux.

