En vidéo, Elon Musk montre des armes qui « saisiront » le vaisseau spatial du ciel

Une nouvelle vidéo montrant les bras du « Mechazilla », la structure qui « saisira » le vaisseau spatial du ciel lors des voyages interplanétaires de SpaceX, a été partagée par le PDG et fondateur de la société, Elon Musk, sur son compte Twitter officiel.

Comme on pouvait s’y attendre, la structure exposée est massive et incroyablement complexe dans sa construction. Pas étonnant, étant donné qu’elle doit avoir suffisamment de mobilité et de force pour assurer non seulement le sauvetage, mais le repositionnement en toute sécurité du vaisseau spatial de classe orbitale Starship, mais aussi de sa fusée d’appoint, le Super Heavy.

Depuis le début de 2022, SpaceX promeut plusieurs tests de stress et de résistance sur les bras Mechazilla, qui ont un fonctionnement semi-autonome – c’est-à-dire qu’ils dépendent d’une activation et d’une observation humaines, mais une fois « allumés », ils peuvent fonctionner – et peut devenir l’option de l’entreprise non seulement dans le sauvetage de ses lancements, mais aussi dans le montage qui les précède.

C’est parce que, selon le test le plus récent, les bras qui saisiront le vaisseau spatial sont également capables de se soulever au-delà de ce dont ils ont besoin pour cette fonction. Dans un test qui se résume essentiellement à « le laisser porter une barre et grimper aussi loin qu’il ira », SpaceX a réussi à élever deux des bras mécaniques à une hauteur qui, en théorie, leur permettrait d’empiler et d’amarrer le vaisseau spatial. au sommet de la fusée Super Heavy.

Rappelons que l’ensemble Starship + Super Heavy correspond à la rampe de lancement la plus haute du monde, atteignant 120 mètres (m).

Cependant, il est important de noter que votre travail n’est pas encore terminé. Tout en testant ses principales fonctions, SpaceX peaufine et assemble toujours d’autres parties de la structure de Mechazilla.

Ces travaux parallèles signalent une vitesse habituelle de la part de l’entreprise, mais ils servent aussi un objectif plus bureaucratique : récemment, SpaceX a confirmé, une fois de plus, l’intention de « faire les débuts » des armes qui saisiront le Starship toujours en mars. de 2022 – même si Starship lui-même n’est pas encore approuvé par les organismes de contrôle aérospatiaux américains.

En effet, en plus de Starship, SpaceX possède également déjà Starlink, sa plate-forme Internet par satellite déjà en exploitation commerciale. Et l’idée de la société est de lancer la deuxième génération de satellites produits via la plate-forme où se trouve Mechazilla – en utilisant une fusée Falcon 9.

Tout indique que les tests effectués ont montré des performances satisfaisantes de la part de l’immense plateforme. Petit à petit, SpaceX supprime la partie technique, laissant à la bureaucratie gouvernementale le soin d’approuver – ou non – l’utilisation de ses structures.

