Le plus ancien fossile humain est encore plus ancien qu’on ne le pensait, selon une étude

Le plus ancien fossile humain – connu sous le nom de « Omo I » – a environ 230 000 ans, selon une étude publiée mercredi dans la revue Nature (12). La découverte, faite par une analyse chimique du fossile, le rend encore plus ancien qu’on ne le pensait auparavant.

En effet, au moment de sa découverte, en 1967, en Éthiopie (la région de la vallée de l’Omo, d’où son nom), il avait été classé comme ayant près de 200 mille ans. Mais la nouvelle étude a considéré une éruption volcanique aux proportions immenses qui a fini par recouvrir le fossile de cendres, compliquant ainsi le processus d’identification de l’âge. Bref, notre plus grand « vieil homme » est considérablement plus « vieil homme ».

Lire aussi

« Omo I » est le plus ancien fossile humain, dont l’âge a récemment été révisé à 230 000 ans, le laissant beaucoup plus vieux qu’on ne le pensait auparavant (Image: Museum of Man/Reproduction)

« Chaque éruption a sa propre » empreinte digitale « – sa propre histoire évolutive sous la surface, qui est déterminée par le chemin emprunté par la lave », a déclaré le Dr en Angleterre. « Lorsque vous détruisez la roche, vous libérez les minéraux qu’elle contient, puis vous pouvez les vieillir et identifier la signature génétique du verre volcanique qui piège ces minéraux. »

Et c’est exactement ce que son équipe a fait : la première étape a été de collecter plusieurs échantillons de pierres ponces – un type de pierre qui, au moment de l’explosion, était à l’état liquide, mais s’est refroidie si rapidement qu’elle n’a pas eu le temps cristalliser. Ce type de pierre est très courant en usage cosmétique car il favorise une exfoliation plus profonde de la peau.

Ensuite, ils ont broyé ces échantillons en poudre jusqu’à ce qu’ils soient en dessous de l’échelle du millimètre (mm). Grâce à ce procédé, les scientifiques ont pu établir un lien entre les échantillons prélevés sur le fossile Omo I et la région où il a été trouvé, et l’explosion du volcan Shala, à plus de 400 kilomètres (km) du site.

Il convient de noter que le plus ancien fossile « et anatomiquement humain » a environ 360 000 ans. Cependant, il n’y a toujours pas de détermination qu’il s’agisse d’un humain moderne ou d’une espèce ancestrale à la nôtre. Omo I est incontestablement humain, avec « une boîte crânienne haute et globulaire » et un « menton », selon le Dr Aurélien Mounier, du Musée de l’Homme à Paris, France. « La nouvelle estimation de l’âge, en fait, en fait le Homo sapiens le plus ancien d’Afrique ».

On pense que l’homme moderne a en fait évolué à partir de la vallée de l’Omo en Éthiopie, la découverte mérite donc l’attention de la communauté scientifique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !