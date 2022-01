Les scientifiques disent que la bulle galactique géante est responsable de la formation des étoiles

Un article paru ce mercredi (12) dans la revue scientifique la nature décrit une découverte faite par des astronomes du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) et du Space Telescope Science Institute (STScI) de la NASA qui reconstitue l’histoire évolutive de notre voisinage cosmique. Selon l’étude, une chaîne d’événements qui a commencé il y a 14 millions d’années a conduit à la création d’une immense bulle galactique qui est responsable de la formation de toutes les jeunes étoiles à proximité.

La projection 3D montre les détails de la bulle locale découverte par la nouvelle étude. Image : Zucker C. Goodman AA Alves J.

« C’est vraiment une histoire d’origine ; pour la première fois, nous pouvons expliquer comment toute la formation des étoiles proches a commencé », explique l’astronome et spécialiste de la visualisation de données Catherine Zucker, qui a terminé le travail lors d’une bourse au CfA.

La figure centrale de l’article, une animation spatiale en 3D, révèle que toutes les jeunes étoiles et régions de formation d’étoiles – dans un rayon de 500 années-lumière de la Terre – se trouvent à la surface d’une bulle géante connue sous le nom de bulle locale.

Les régions connues de formation d’étoiles sont à la surface de la bulle locale

Bien que les astronomes soient conscients de son existence depuis des décennies, ils peuvent maintenant voir et comprendre les débuts de la bulle locale et son impact sur le gaz qui l’entoure.

L’animation spatio-temporelle montre une série de supernovae qui ont éclaté pour la première fois il y a 14 millions d’années, poussant le gaz interstellaire vers l’extérieur, créant une structure en forme de bulle avec une surface mûre pour la formation d’étoiles.

Aujourd’hui, sept régions bien connues de formation d’étoiles ou de nuages ​​moléculaires – des régions denses dans l’espace où les étoiles peuvent se former – sont situées à la surface de la bulle.

« Nous avons calculé qu’environ 15 supernovae ont explosé sur des millions d’années pour former la bulle locale que nous voyons aujourd’hui », explique Zucker, qui est maintenant membre de l’équipe Hubble au STScI.

Cette bulle aux formes étranges, selon les chercheurs, est très active et continue de croître lentement. « Il avance lentement à environ 6 km par seconde », explique Zucker. « Elle a perdu la majeure partie de son » élan « et a à peu près stagné en termes de vitesse. »

La vitesse d’expansion de la bulle ainsi que les trajectoires passées et actuelles des jeunes étoiles se formant à sa surface ont été analysées à l’aide de données obtenues par le satellite Gaia, un observatoire spatial lancé par l’Agence spatiale européenne (ESA).

« C’est une histoire de détective incroyable, fondée sur des données et une théorie », a déclaré Alyssa Goodman, professeur à Harvard et astronome du CfA, co-auteur de l’étude et fondatrice de l’étude. La colle, logiciel de visualisation de données qui a permis la découverte. « Nous pouvons reconstituer l’histoire de la formation des étoiles autour de nous à l’aide d’une grande variété d’indices indépendants : modèles de supernova, mouvements stellaires et nouvelles cartes 3D exquises de matériaux autour de la bulle locale. »

Selon João Alves, professeur à l’Université de Vienne, lorsque la première supernova qui a créé la bulle locale a explosé, notre Soleil était loin de l’action. « Mais il y a environ cinq millions d’années, le trajet du Soleil à travers la galaxie l’a conduit directement dans la bulle, et maintenant le Soleil est – par chance – presque au centre de celle-ci. »

Cela signifie que, de nos jours, lorsque les chercheurs examinent l’espace près du Soleil, ils sont aux premières loges du processus de formation d’étoiles qui se déroule sur toute la surface de la bulle.

Les études sur les superbulles de la Voie lactée sont anciennes

Les astronomes ont d’abord émis l’hypothèse que les superbulles étaient répandues dans la galaxie de la Voie lactée il y a près de 50 ans. « Maintenant, nous avons des preuves – et quelles sont les chances que nous soyons en plein milieu de l’une de ces choses ? » demande Goodman. « Statistiquement, il serait très peu probable que le Soleil soit centré dans une bulle géante si de telles bulles étaient rares dans notre galaxie de la Voie lactée », explique-t-il.

Elle illustre la découverte en comparant la Voie lactée à un fromage suisse très perméable, dans lequel les trous dans le fromage sont gonflés par des supernovae, et de nouvelles étoiles peuvent se former dans le fromage autour des trous créés par les étoiles mourantes.

Ensuite, les scientifiques de l’équipe, dont le co-auteur et doctorant de Harvard, Michael Foley, prévoient de cartographier davantage de bulles interstellaires pour obtenir une vue 3D complète de leurs emplacements, formes et tailles.

Cartographier les bulles et leurs relations les unes avec les autres permettra aux astronomes de comprendre le rôle que jouent les étoiles mourantes dans la naissance des autres, ainsi que dans la structure et l’évolution de galaxies comme la Voie lactée.

