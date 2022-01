Des travaux ferroviaires révèlent les vestiges d’une ville romaine au Royaume-Uni

Les travaux de construction du chemin de fer à grande vitesse HS2 (High-Speed ​​2) entre Londres et Birmingham, au Royaume-Uni, ont conduit à une découverte surprenante : une riche ville romaine dans ce qui est aujourd’hui le South Northamptonshire. Le site a été nommé Blackgrounds en raison du sol sombre et presque noir de la région.

Plus de 80 archéologues de MOLA Headland, un consortium formé par le département d’archéologie du Museum of London (MOLA, Museum of London Archaeology) et Headland Archeology, l’une des principales sociétés d’archéologie du Royaume-Uni, travaillent sur le site depuis plus d’un an.

Ils ont trouvé des traces de bijoux, de poteries et plus de 300 pièces de monnaie romaines qui sont le signe d’une communauté aisée, probablement due au commerce : une voie romaine de 10 mètres de large, pavée de pierres, traverse le site. La plupart des routes de la région ne dépassent pas 4 mètres de largeur.

Bien qu’ils résidaient à la frontière occidentale de l’empire, les habitants de Blackgrounds avaient un mode de vie résolument romain. Les archéologues ont trouvé des divinités romaines sculptées dans des restes de poterie ou sous la forme de poids en métal utilisés dans les balances.