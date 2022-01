La sonde InSight passe en mode sans échec sur Mars

On dirait que la sorcière est en liberté dans l’espace. Après l’anomalie subie par le satellite européen Sentinel-B et le problème identifié dans le tube collecteur du rover Perseverance, c’est maintenant au tour de la sonde spatiale InSight qui, comme le robot chasseur de roches martienne, travaille également pour la NASA sur la planète rouge. . Selon l’agence spatiale, l’atterrisseur a dû passer en mode sans échec vendredi dernier (7).

L’atterrisseur InSight de la NASA, qui explore les structures internes de Mars, est entré en mode sans échec en raison de l’accumulation de poussière sur les panneaux solaires du vaisseau spatial. Image : NASA

Toujours selon la NASA, même en mode sans échec, la sonde est stable et continue d’envoyer des données vers la Terre. Le problème est survenu après qu’une grande tempête de poussière régionale a réduit la lumière du soleil sur Mars, frappant les panneaux solaires d’InSight.

Lundi, l’équipe de mission a rétabli le contact, constatant que la puissance de l’atterrisseur se maintenait stable et, bien que faible, il était peu probable qu’elle épuise les batteries de l’atterrisseur, ce qui est une bonne nouvelle. Après tout, des batteries épuisées sont soupçonnées d’avoir causé la disparition du rover Opportunity lors d’une série épique de tempêtes de poussière qui ont recouvert Mars en 2018.

La NASA avait déjà nettoyé une partie de la poussière sur les panneaux solaires d’InSight

Même avant ce dernier épisode de tempête de poussière, les panneaux solaires d’InSight accumulaient déjà de la poussière, réduisant ainsi la source d’alimentation de l’atterrisseur.

En utilisant un trou dans le bras robotique d’InSight, l’équipe de l’atterrisseur a un peu réduit la poussière sur un panneau et a obtenu plusieurs augmentations d’énergie en 2021, mais ces activités deviennent de plus en plus difficiles à mesure que l’énergie disponible diminue.

Les tempêtes de poussière peuvent affecter les panneaux solaires de deux manières : la poussière réduit le filtrage de la lumière du soleil dans l’atmosphère, et elle peut également s’accumuler sur les panneaux. Reste à savoir si cette tempête laissera une couche de poussière supplémentaire sur les panneaux solaires.

La tempête de poussière actuelle a été détectée pour la première fois par la caméra Mars Color Imager (MARCI) à bord du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, qui crée des cartes couleur quotidiennes de la planète entière.

Ces cartes permettent aux scientifiques de surveiller les tempêtes de poussière et peuvent servir de système d’alerte précoce pour les engins spatiaux sur la surface martienne. L’équipe InSight a reçu des données indiquant que la tempête régionale s’estompe.

InSight étudie la structure interne de Mars

Selon la NASA, les tourbillons et les rafales de poussière ont aidé à nettoyer les panneaux solaires au fil du temps, comme pour les missions Spirit et Opportunity. Cependant, cette fois, bien que les capteurs météorologiques d’InSight aient détecté de nombreux tourbillons, aucun d’entre eux n’a nettoyé la poussière.

Les ingénieurs espèrent pouvoir sortir l’atterrisseur du mode sans échec d’ici la semaine prochaine. Cela permettra plus de flexibilité dans le fonctionnement de l’atterrisseur, car la communication, qui nécessite une quantité d’énergie relativement importante, est limitée en mode sans échec pour économiser l’énergie de la batterie.

Afin d’étudier la structure interne de Mars, le vaisseau spatial InSight s’y est posé le 26 novembre 2018. Parmi les objets d’étude figurent la croûte, le manteau et le noyau de la planète.

Il y a un an, le vaisseau spatial a atteint ses objectifs scientifiques avant la fin de sa mission principale. La NASA a ensuite prolongé la mission de deux ans, jusqu’en décembre 2022, sur la base de la recommandation d’un comité d’examen indépendant composé d’experts ayant une formation en science, en opérations et en gestion de mission.

