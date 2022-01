Une étude révèle que le Soleil avait autrefois des anneaux comme celui de Saturne

Avant que la Terre et les autres planètes de notre système solaire n’existent, le Soleil était peut-être entouré d’anneaux de poussière géants similaires à ceux de Saturne. C’est ce qu’une nouvelle étude publiée dans la revue Astronomie de la nature.

Selon les chercheurs, ces anneaux de poussière ont peut-être empêché notre planète de devenir une « super Terre » – une classe de planètes qui font environ deux fois la taille de la Terre et jusqu’à 10 fois sa masse, selon la NASA. Les astronomes ont déjà découvert des super-Terres en orbite autour d’environ 30% des étoiles semblables au Soleil dans notre galaxie.

Cette image capturée par l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), montre des anneaux autour d’une jeune étoile appelée HD163296 (pas le Soleil). Image : Andrea Isella/Université du riz

L’apparition de super-Terres dans tant d’autres systèmes solaires a laissé aux astronomes des questions sans réponse : si les super-Terres sont courantes, pourquoi n’en avons-nous pas dans le système solaire ?

Des chercheurs ont créé un modèle informatique de la formation du système solaire

Pour le savoir, André Izidoro, astrophysicien à l’Université Rice à Houston, Texas, et son équipe ont créé un modèle de simulation informatique de la formation du système solaire, qui a émergé des cendres d’un nuage effondré de poussière et de gaz connu sous le nom de nébuleuse. .

D’après le site espace.com, ces simulations suggèrent que la pression des « bosses », ou régions de haute pression de gaz et de poussière, aurait entouré le Soleil dans sa petite enfance. Ces zones de haute pression sont probablement apparues lorsque des particules se sont déplacées vers le Soleil sous sa forte attraction gravitationnelle, puis se sont réchauffées et ont libéré de grandes quantités de gaz vaporisé.

Une autre chose que les simulations ont montré était l’existence probablement de trois zones distinctes où les particules solides se vaporisaient en gaz, appelées « lignes de sublimation ». Dans la ligne la plus proche du Soleil – la zone la plus chaude – le silicate solide s’est transformé en gaz ; dans la ligne médiane, la glace se serait suffisamment réchauffée pour carbonater ; et sur la ligne la plus éloignée, c’est le monoxyde de carbone qui est devenu un gaz.

Une illustration des anneaux proposés qui ont pu déterminer l’architecture de notre système solaire. Image : avec l’aimable autorisation de Rajdeep Dasgupta

Des particules solides telles que de la poussière se sont formées dans ces « bosses » et ont commencé à s’accumuler, selon les simulations. « L’effet de la pression est qu’elle collecte des particules de poussière, c’est pourquoi nous voyons des anneaux », a déclaré le co-auteur Andrea Isella, professeur agrégé de physique et d’astronomie à l’Université Rice.

Si ces surtensions n’avaient pas existé, le Soleil aurait rapidement dévoré les particules, ne laissant aucune graine pour la croissance des planètes. « Il faut quelque chose pour les arrêter pour leur donner le temps de se développer sur les planètes », a déclaré Isella.

Les anneaux du Soleil auraient formé les planètes

Avec l’âge, le gaz et la poussière autour du Soleil se sont refroidis et les lignes de sublimation se sont approchées de l’étoile. Ce processus a permis à la poussière de s’accumuler en planétésimaux, ou graines de la taille d’un astéroïde, qui pourraient ensuite se rassembler pour former des planètes.

« Notre modèle montre que les augmentations de pression peuvent concentrer la poussière et que les collisions de pression en mouvement peuvent agir comme des usines planétaires », a déclaré Izidoro.

Selon le scientifique, les bosses de pression régularisent la quantité de matière disponible pour former des planètes dans le système solaire interne.

Selon les simulations, l’anneau le plus proche du Soleil a formé les planètes du système solaire interne – Mercure, Vénus, la Terre et Mars. L’anneau central deviendrait finalement les planètes du système solaire externe, tandis que l’anneau externe formerait les comètes, les astéroïdes et d’autres petits corps dans la ceinture de Kuiper, la région au-delà de l’orbite de Neptune.

De plus, les chercheurs ont découvert que s’ils simulaient la formation retardée de l’anneau central, des super-Terres auraient pu se former dans le système solaire. « Au moment où la pression s’est accumulée dans ces cas, une grande quantité de masse avait déjà envahi le système interne et était disponible pour fabriquer des super-Terres », a déclaré Izidoro. « Donc, le moment auquel cette collision de pression moyenne s’est formée pourrait être un aspect clé du système solaire. »

