Qu’est-ce qui rend la neige brillante? Des scientifiques expliquent le phénomène dans l’Arctique

Peu de temps après, le duo a appelé le photographe de la station, Aleksandr Semenov, qui a enregistré le phénomène et l’a publié sur Facebook. « Nous marchions ensemble sur le sol pendant quelques heures pour faire briller davantage les spots », a déclaré le photographe dans une interview avec Agência Gazetta Russa.

La station scientifique de la mer Blanche appartient à l’Université d’État de Moscou dans l’Arctique, et personne n’a rien vu de tel au cours des 80 ans d’existence de la base. Avec les deux garçons, le biologiste a observé que la lueur de la neige augmentait lorsqu’une force physique était exercée sur elle. Afin de percer le mystère, ils ont emmené une poignée de neige au laboratoire pour examen.

La lueur est causée par des crustacés appelés copépodes

Image : Reproduction/Facebook/Alexander Semenov

C’est alors qu’ils en trouvèrent la cause : plusieurs petits crustacés bioluminescents de quelques millimètres de long, appelés copépodes. Ils appartiennent à l’espèce longue métria, présent dans l’Arctique et les eaux environnantes, comme l’Atlantique Nord et le Pacifique. L’animal vit dans les parties les plus éloignées de la côte, à une profondeur allant jusqu’à 90 mètres le jour et jusqu’à quelques mètres la nuit.

Selon IFLScience, ces copépodes utilisent leur capacité lumineuse pour effrayer les prédateurs, mais la stratégie de défense ne fonctionne pas toujours, car elle aide également les plus gros animaux à briller. Les crustacés brillent à cause d’une substance appelée luciférine, qui s’oxyde et émet une lueur colorée lorsqu’elle interagit avec l’oxygène.

Ksenia Kosobokova, experte en zooplancton marin arctique à l’Académie des sciences de Russie à Moscou, a déclaré que – peut-être – les animaux ont été transportés par un fort courant, qui a longé la côte de la mer Blanche début décembre, et donc, ont été jetés dans la neige par les vagues.

Les scientifiques pensent que les crustacés peuvent briller même après leur mort, car ceux trouvés dans la neige étaient déjà fanés, mais vivants, a ajouté Kosobokova.