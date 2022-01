Sera? Un astéroïde de la taille d’un immeuble de 20 étages pourrait frapper la Terre en 2023

Au fur et à mesure que de nouvelles observations d’un astéroïde sont signalées, les calculs de son orbite peuvent être effectués avec plus de précision, et après 3 jours d’observation de 2022 AE1, une probabilité de 0,03 % d’impact avec la Terre a été calculée.

Avec les dernières observations de l’astéroïde et avec les observations sauvées avant la découverte (à partir du 4 janvier), il a été possible d’augmenter la précision des calculs et la possibilité d’impact a été portée à 0,067%. C’est une faible possibilité, mais suffisante pour attirer l’attention des astronomes sur cet objet.

Selon les derniers calculs, 2022 AE1 passera à une distance sûre (et très sûre) de 6,4 millions de km de la Terre le 2 juillet 2023. Cependant, comme les marges d’erreur sont encore très importantes, il est possible qu’il frappe notre planète en le jour 4 juillet 2023.

A l’approche de l’astéroïde 2022 AE1 en juillet 2023 – Source : JPL/NASA

La plus grande probabilité, pour l’instant, est que le cinéma explore l’incroyable coïncidence de cet impact improbable qui peut arriver exactement le jour de la célébration de l’indépendance américaine. Peut-être un film qui mélange Armageddon avec Independence Day et Don’t Look Up, ou quelque chose comme ça. En pratique, ce qui devrait sauver le monde cette fois, ce sont les mathématiques elles-mêmes.

À ce stade, les grands observatoires à la recherche d’astéroïdes géocroiseurs rechercheront probablement 2022 AE1 dans les anciennes images pour augmenter la précision des calculs. Avec ces données, ou avec celles de nouvelles observations réalisées dans les nuits à venir, il sera possible de dire avec une bien plus grande certitude si cet astéroïde va frapper la Terre ou non. Et que pourrait-il se passer si cet impact se confirmait ?

L’astéroïde a le potentiel de causer des ravages locaux

S’il touchait la Terre, ce qui est peu probable pour l’instant (cela ne peut pas être répété trop souvent), 2022 AE1 exploserait avec une énergie de 21,5 millions de tonnes de dynamite. Quelque 1 400 bombes d’Hiroshima ont explosé simultanément. Cependant, même si l’impact se produit, il est encore plus probable qu’il se produise au-dessus des océans, qui couvrent près de 70 % de la surface de la planète.

Mais si l’astéroïde parvenait à manquer les océans et à frapper la Terre, les résultats de l’impact seraient localement dévastateurs. Très similaire à l’événement de Tunguska de 1908, lorsqu’un impact d’astéroïde a dévasté plus de 2 000 km² de forêt en Sibérie. S’il frappe une ville (ce qui est statistiquement encore plus improbable), le 2022 AE1 a le potentiel de l’aplatir complètement.