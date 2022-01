Un astéroïde passe près de la Terre quelques heures seulement après sa découverte

Un astéroïde de la taille d’une camionnette est passé près de la Terre aux premières heures de mardi (11), moins de deux jours après sa découverte. Baptisé 2022 AC4, l’astéroïde a été découvert par le Mount Lemmon Survey le 9 janvier et officialisé par le Minor Planet Center via la circulaire MPEC 2022-A129 le 10, juste avant de s’approcher à environ 92 000 km de notre planète, à 02h19. (heure de Brasilia) ce mardi.

Astéroïde 2022 AC4 (ce petit point au centre de l’image) enregistré depuis Ceccano, en Italie.

Image : Gianluca Masi / virtualtelescope.eu

Cette distance est considérée comme proche, correspondant à moins des ¼ de la distance à la Lune, mais c’est une distance de sécurité, à la fois pour la Terre et pour nos satellites géostationnaires, qui sont distants d’environ 32 000 km.

De plus, l’astéroïde est relativement petit. Selon les premières estimations, il serait compris entre 4,3 et 9,5 mètres. Lorsque des objets de cette taille frappent la Terre, notre atmosphère est responsable de la vaporisation d’une grande partie de sa masse et de la réduction de sa vitesse au point qu’elle ne présente pas de grands risques pour la population au sol.

Des découvertes comme celle-ci montrent à quel point il est compliqué de cartographier les petits astéroïdes du système solaire. Ce n’est que lorsqu’ils passent à proximité de la Terre qu’ils peuvent être vus par nos systèmes de recherche, mais ils passent souvent inaperçus. Parfois, des astéroïdes encore plus gros nous surprennent en frappant notre planète avant même d’être détectés, comme cela s’est produit à Chelyabinsk, en Russie, en 2013. D’où la nécessité d’investir de plus en plus dans des programmes de recherche d’astéroïdes proches de la Terre, pour éviter cela un jour. nous avons une mauvaise surprise de l’espace.

