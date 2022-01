Les températures océaniques battent un nouveau record pour la 6e année consécutive

En 2021, selon un nouveau rapport de deux ensembles de données internationales, la vague de chaleur dans nos océans a atteint un nouveau pic, éclipsant l’influence d’épisodes régionaux plus froids.

Alors que le réchauffement des océans de l’année dernière était sans précédent, il n’a pas fait exception. C’est maintenant la sixième année consécutive que les températures des océans du monde ont dépassé toute limite précédemment atteinte.

Depuis la fin des années 1950, lorsque des informations fiables sur le changement climatique ont commencé, chaque décennie a accueilli des océans plus chauds que la précédente. Selon les auteurs de la nouvelle étude, publiée dans la revue Avancées des sciences de l’atmosphère, depuis les années 1980, il y a eu une augmentation « indubitable » des températures marines.

L’année dernière, l’océan Pacifique Nord, l’océan Atlantique Nord et la mer Méditerranée ont tous connu les températures marines les plus chaudes jamais enregistrées. Au total, les 2 000 premiers mètres de nos océans ont absorbé 14 Zettajoules (ZJ) de plus en 2021 qu’en 2020. C’est l’équivalent de plus de 7 quintillions de degrés Celsius.

La différence équivaut à larguer plus de sept bombes d’Hiroshima dans l’océan par seconde. En 2019, les scientifiques ont calculé que le réchauffement humain de l’océan équivalait à larguer cinq bombes d’Hiroshima dans l’océan par seconde.

« Les océans absorbent la majeure partie du réchauffement causé par les émissions de carbone humaines », explique le climatologue Michael Mann de l’Université d’État de Pennsylvanie. « Jusqu’à ce que nous atteignions zéro émission nette, ce réchauffement se poursuivra et nous continuerons à battre des records de teneur en chaleur des océans, comme nous l’avons fait cette année. Une meilleure connaissance et compréhension des océans est le fondement de l’action pour lutter contre le changement climatique.

Sans réduire nos émissions, même à court terme, les fluctuations régionales de température et de circulation pourraient modifier notre trajectoire actuelle. Lors d’un épisode de La Niña, par exemple, lorsque les vents et les courants océaniques changent, les parties nord de l’océan Pacifique ont tendance à se refroidir, tandis que les eaux du sud au-dessus de l’Australie se réchauffent légèrement.

La hausse des températures des océans rend les ouragans plus puissants. Image : Zenobillis –

Malgré ce petit effet de refroidissement qui s’est produit fin 2021, le réchauffement de l’océan Pacifique Nord est resté large et profond. L’année dernière, des anomalies de réchauffement au milieu du Pacifique Nord ont été mesurées à 2°C près de la surface et 1°C à 300 mètres de profondeur.

« Les augmentations incessantes [no teor de calor dos oceanos] ont des implications directes sur la fréquence, l’intensité et l’étendue des vagues de chaleur marines et d’autres « points chauds » dans l’océan », déclarent les auteurs.

Prenez, par exemple, une vague de chaleur massive appelée « Blob », qui continue d’apparaître au large des côtes du nord-ouest du Pacifique aux États-Unis et dans le sud-ouest du Canada. En 2014, cette vague de chaleur, peut-être la plus importante jamais enregistrée, s’est étendue et s’est propagée pendant des années, dévastant les réseaux trophiques en cours de route.

En 2019, Blob est revenu et en 2021, le tourbillon océanique chaud a persisté sous un «dôme de chaleur à haute pression» dépassant parfois les 40 °C. La période froide de La Niña n’a pas suffi à l’arrêter, même si elle a un peu réduit l’impact.

Des océans plus chauds entraînent des ouragans plus puissants

Les tendances océaniques à long terme suggèrent que les océans Atlantique et Arctique absorbent le plus de chaleur de nos émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu’un océan absorbe de la chaleur, l’eau se dilate, entraînant une élévation du niveau de la mer.

Si la chaleur de nos océans austral se dissipe suffisamment de la calotte glaciaire de l’Antarctique, elle pourrait déstabiliser la structure, ajouter plus d’eau à l’océan et enfoncer davantage nos côtes.

« Des océans plus chauds mettent également à rude épreuve les systèmes climatiques, créant des tempêtes et des ouragans plus puissants, tout en augmentant le risque de précipitations et d’inondations », explique Lijing Cheng, spécialiste de l’atmosphère, de l’Académie chinoise des sciences (CAS).

« Nous devons nous préparer à ces catastrophes, et la meilleure façon de le faire est d’intégrer les températures des océans dans nos modèles climatiques », rapportent les chercheurs. « Malheureusement, cependant, il existe encore des incertitudes majeures et des lacunes dans les connaissances dans la surveillance du réchauffement des océans. »

Ainsi, si nous n’améliorons pas la sensibilisation et la compréhension de ces dynamiques, nous perdrons une bataille cruciale pour le changement climatique. « Le réchauffement des océans réduit l’efficacité de l’absorption du carbone par les océans et laisse plus de dioxyde de carbone dans l’air », explique Cheng. « La surveillance et la compréhension du couplage de la chaleur et du carbone à l’avenir sont importantes pour suivre les objectifs d’atténuation du changement climatique. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !