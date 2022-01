Les satellites révèlent des concentrations record de méthane dans l’atmosphère terrestre

Les données satellitaires révèlent que les concentrations de gaz à effet de serre – notamment de méthane – dans l’atmosphère terrestre ont continué d’augmenter en 2021, malgré les promesses faites lors des conférences sur le climat et le ralentissement économique induit par la pandémie de Covid-19.

La concentration de méthane dans l’atmosphère terrestre a atteint un record en 2021. Image : Jirasak JP –

Selon Copernicus, le programme européen d’observation de la Terre, les concentrations de méthane, en particulier, ont montré une tendance inquiétante alors qu’elles ont atteint un nouveau sommet de près de 1 900 parties par milliard (ppb).

Libéré naturellement par la matière en décomposition, mais aussi par les industries agricoles et énergétiques, le méthane est 80 fois plus puissant pour réchauffer le climat que le dioxyde de carbone.

Il n’est pas étonnant que le gaz soit la cible d’un engagement mondial de réduction des émissions annoncé lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow en novembre dernier.

D’après le site espace.com, Copernicus a montré que l’augmentation annuelle des concentrations de méthane a également établi un nouveau record, atteignant 16,3 ppb, légèrement plus élevé qu’en 2020 mais plus du double de l’augmentation annuelle moyenne entre 2005 et 2015.

Selon Vincent-Henri Peuch, directeur du Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), les scientifiques ne savent toujours pas ce qui motive cette tendance. « Le méthane est un gaz à effet de serre très puissant et il est préoccupant de voir le taux de croissance de la concentration atmosphérique doubler par rapport à la moyenne », a déclaré Peuch. « Il faut plus de science pour voir si c’est quelque chose qui fait partie du cycle de variabilité naturelle ou si c’est quelque chose lié à des tendances plus récentes et aux effets anthropiques du changement climatique. »

Peuch a déclaré qu’en plus d’une augmentation des émissions de méthane naturelles et anthropiques, l’augmentation de la concentration peut refléter une diminution de la capacité de l’atmosphère à décomposer le gaz.

Le méthane est connu pour réagir dans l’atmosphère terrestre avec l’oxygène pour former progressivement le dioxyde de carbone moins puissant et plus répandu, mais les scientifiques admettent qu’ils ne comprennent toujours pas pleinement les subtilités de ces processus.