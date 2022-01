Chaque galaxie, y compris la Voie lactée, possède en son centre un immense trou noir dont la gravité influence les étoiles qui l’entourent. Habituellement, les étoiles orbitent autour du trou noir sans incident, mais parfois une étoile passe un peu trop près et… est dévorée, dans un processus que les scientifiques ont appelé « spaghetti ».

Un trou noir affamé dévorant ses « spaghettis ». Image : Jurik Peter –

« La gravité autour du trou noir détruira ces étoiles malchanceuses, les obligeant à être comprimées en minces filets et à tomber dans le trou noir », explique Vikram Ravi, professeur adjoint d’astronomie au California Institute of Technology (Caltech). Selon Ravi, il s’agit d’un processus « très déroutant » car « les étoiles ne vont pas en silence ».

Cela signifie que lorsque les étoiles sont dévorées, leurs restes tournent autour du trou noir et brillent d’une lumière de différentes fréquences, que les télescopes peuvent détecter. Dans certains cas, les débris stellaires sont expulsés dans des jets puissants qui brillent avec des ondes lumineuses radiofréquences.

Ravi et son équipe, dont deux étudiants diplômés de Caltech, ont détecté ce qui semble être l’un de ces événements de « repas » de trous noirs – également connus sous le nom d’événements de perturbation des marées, ou TDE – à l’aide de fichiers d’observations réalisés par des radiotélescopes.

Une étude démontre l’importance des observations radiotélescopiques

Sur la centaine de TDE découverts jusqu’à présent, ce n’est que le deuxième suspect identifié à l’aide d’ondes radio. Le premier a été découvert en 2020 par Marin Anderson, stagiaire postdoctoral au NASA Propulsion Laboratory (JPL), qui est géré par Caltech pour l’agence spatiale.

« Les TDE sont principalement découverts dans la lumière optique et aux rayons X, mais par ces méthodes, certains TDE peuvent être manquants, tels que ceux enfouis dans la poussière », explique Ravi, qui est l’auteur principal d’un article sur les résultats accepté pour publication dans The Astrophysical Journal. « Cette étude démontre la puissance des sondages radio pour découvrir les TDE. »

Comme le même TDE nouvellement découvert a également été identifié par des astronomes de l’Université de Toronto, les chercheurs se sont associés pour publier conjointement leurs découvertes.

« Une quantité sans précédent d’observations radio est désormais disponible, ce qui nous permet de découvrir de nombreuses autres sources comme celle-ci », déclare la co-auteure Hannah Dykaar de l’Université de Toronto. « Il est intéressant de noter qu’aucun des candidats découverts par radio n’a été trouvé dans le type de galaxie le plus populaire pour les TDE. Trouver plus de ces TDE radio pourrait nous aider à faire la lumière sur les mystères en cours sur les types de galaxies dans lesquelles ils se produisent et combien il y en a dans l’univers.

Des observations anciennes ont révélé qu’un trou noir avait son «repas»

Le nouvel événement TDE, appelé J1533+2727, a été remarqué par l’équipe de Ravi après que deux stagiaires du lycée de Cambridge, Massachusetts – Ginevra Zaccagnini et Jackson Codd – aient numérisé des décennies de données radio capturées par le National Radio Astronomy Observatory (NRAO). Les étudiants ont travaillé avec Ravi de 2018 à 2019, lorsqu’il était boursier postdoctoral à l’Université Harvard.

En comparant les observations radio prises des années plus tard, ils ont découvert que cet objet, J1533+2727, était assez brillant au milieu des années 1990 mais s’était considérablement estompé en 2017.

Comme des détectives trouvant de nouvelles pistes dans une affaire intrigante, ils ont fouillé les fichiers d’images du télescope de Green Bank de la NRAO et ont découvert que le même objet était encore plus brillant en 1986 et 1987 (le télescope de Green Bank s’est effondré en 1988). Depuis son pic de luminosité au milieu des années 1980, J1533+2727 s’est estompé d’un facteur 500.

En additionnant toutes les preuves, y compris de nouvelles observations, les scientifiques en déduisent que le nouveau TDE s’est produit lorsqu’un trou noir supermassif au cœur d’une galaxie distante de 500 millions d’années-lumière a écrasé une étoile puis a éjecté un jet de radio voyageant près du vitesse de la lumière.

Jusqu’à présent, trois autres TDE ont été associés à ces jets dits relativistes, mais ceux-ci ont été trouvés dans des galaxies plus de 10 fois plus éloignées. « Il s’agit de la première découverte d’un candidat TDE relativiste dans l’univers relativement proche, montrant que ces TDE radiolumineux peuvent être plus fréquents que nous ne le pensions auparavant », a déclaré Ravi.

Les TDE sont devenus un outil précieux pour l’étude des trous noirs supermassifs. Ils ont été théorisés pour la première fois dans les années 1980 et finalement détectés pour la première fois dans les années 1990. Maintenant que plus de 100 ont été trouvés, les événements sont devenus un nouveau moyen d’étudier les événements cachés des trous noirs.

