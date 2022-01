Rencontrez WASP-103b, l’exoplanète ovale qui ressemble à un ballon de rugby

Fans de l’emblématique équipe de rugby australienne Tous les Noirs aimera cette nouvelle : le télescope spatial Cheops, de l’agence spatiale européenne (ESA), nous a apporté de nouvelles informations sur l’exoplanète WASP-103b, en citant notamment sa forme ovale, qui ressemble beaucoup au ballon utilisé dans le sport le plus affectueux sur la planète.

Selon les données, WASP-103b est situé dans la constellation d’Hercule (2,1 millions d’années-lumière), et est si proche de son étoile (WASP-103) que sa journée dure moins de 24 heures.

Illustration montrant la forme ovale de l’exoplanète WASP-103b : l’aspect unique est donné par les immenses marées causées par sa proximité avec son étoile (Image : ESA/Reproduction)

Cependant, ce n’est pas l’aspect le plus intéressant : selon les informations de Cheops, ainsi que des données plus anciennes de Hubble (NASA/ESA) et du télescope Spitzer (NASA), les astronomes Jacques Laskar (Observatoire de Paris) et Susana Barros (Institut d’Astrophysique et sciences spatiales à l’Université de Porto, Portugal) ont découvert que la forme ovale est due aux immenses effets de marée subis par la planète par rapport à son étoile.

Ici sur Terre, nos marées océaniques sont les plus affectées par les petites « tractions » que la Lune nous donne à mesure que son orbite se rapproche de la nôtre. Le Soleil a également un effet similaire, mais il est trop loin pour que nous puissions remarquer les changements qui en découlent. Et contrairement à la croyance populaire, la « marée » n’est pas un concept exclusif aux mers et aux océans, mais aussi aux corps solides – les changements qu’ils subissent sont trop petits pour que nous puissions les remarquer.

Le principe est presque le même avec WASP-103b, mais avec beaucoup plus de taille, de force et d’intensité : l’exoplanète est environ 1,5 fois la masse de Jupiter (et deux fois sa taille), ce qui en fait un objet assez gros.

Le télescope Cheops a été conçu pour mesurer la chute de lumière d’une exoplanète – le moment où elle passe devant son étoile, à notre avis. Cependant, le télescope de l’ESA est si précis que dans le cas de cela exoplanète, il a également réussi à capturer le signal de distorsion de marée de WASP-103b, à la minute où il se produit.

« C’est incroyable que Cheops ait pu révéler une si petite déformation », a déclaré Laskar. « C’est la première fois qu’une analyse de ce genre est effectuée, et nous espérons qu’une observation plus durable pourra renforcer cette perception et nous conduire à une meilleure compréhension de la structure interne de la planète. »

Pour ce faire, l’équipe a pu déterminer la courbure de transit de la lumière à partir de WASP-103b – une méthode qui fournit toutes sortes d’informations sur la composition d’une exoplanète en calculant le comportement de sa masse. Ou, en termes plus directs, le soi-disant « Love Number » (oui, sérieusement, et non, ce n’est pas « love » en anglais, mais plutôt un hommage au créateur du concept, Augustus Edward Hough Love).

« La résistance d’un matériau à la déformation dépend beaucoup de sa composition », a déclaré Barros. « Par exemple, ici sur Terre, nous avons les marées de la Lune et du Soleil, mais nous ne les voyons que dans les océans. Les parties rocheuses ne bougent pas beaucoup. Et en mesurant cela, nous pouvons dire combien il est rocheux, liquide ou gazeux. » Dans le cas de WASP-103b, sa courbure de transit lumineux – son « numéro d’amour » – est similaire à celle de Jupiter, ce qui suggère une structure interne similaire, même à des tailles différentes.

Par conséquent, la conclusion est que le WASP-103b est assez gonflé. Non, pas son ego. Littéralement gonflé.

Mais il y a encore un autre mystère, celui-ci lié à la trajectoire de l’exoplanète : mathématiquement parlant, une planète plus grande que Jupiter en orbite si proche de son étoile indiquerait que l’attraction gravitationnelle de l’étoile raccourcirait de plus en plus cette trajectoire – jusqu’à ce que finalement la planète » si il s’est jeté » dans l’étoile.

Cependant, c’est le contraire qui a été observé ici : WASP-103b s’éloigne apparemment de l’étoile, corrigeant lentement son orbite elliptique. En gros, cela signifie qu’il existe une force – supérieure à la gravité d’une étoile – exerçant une contre-influence.

Les spéculations à ce sujet abondent, mais rapidement rejetées : un trou noir est plusieurs fois plus fort qu’une étoile, mais les autres objets du même système stellaire ne semblent être affectés par rien.

Bien sûr, Laskar et Barros continueront leurs observations, maintenant dans l’espoir que le télescope spatial James Webb puisse fournir d’autres découvertes à l’avenir.

Un article sur WASP-103b a été publié dans la revue scientifique Astronomie et astrophysique.

