La sonde Europa Clipper réussit les premiers tests d’imagerie infrarouge

Un projet ambitieux de l’agence spatiale américaine (NASA), la sonde Europa Clipper, a récemment affronté et réussi le test d’imagerie infrarouge – également connu sous le nom de « première lumière » -, faisant référence à l’un des principaux instruments de l’engin spatial, l’Emission Imaging System. Europe Thermale (E-THEMIS).

E-THEMIS est, en somme, une caméra infrarouge qui servira à cartographier les émissions thermiques de la lune de Jupiter Europa, où la NASA enverra la sonde en octobre 2024. Elle a été développée par le professeur Philip Christensen, de l’Arizona State University.

Les images thermiques du complexe où se trouve l’Université de l’Arizona servent de preuve de l’efficacité d’E-THEMIS, un instrument de sonde qui enquêtera sur l’une des lunes de Jupiter (Image : JPL-Caltech/Arizona State University/Handout)

Le test a produit l’image ci-dessus, qui comprend les émissions thermiques de l’ensemble du complexe universitaire. L’idée est d’utiliser les lignes thermiques pour cartographier les changements de relief sur la lune qui a nommé la mission, en plus d’identifier les points les plus chauds et les plus froids du satellite, composé principalement de roches de silice et de glace d’eau (H2O).

« La surface de l’Europe est extrêmement froide, mais l’océan en dessous est composé d’eau liquide chauffée. Si cette eau s’approche de la surface par des fissures et d’autres entrées, alors E-THEMIS verra ces régions plus chaudes et nous dira où l’eau est la plus proche de la surface », a déclaré Christensen. « Même si l’eau s’est échappée à la surface il y a de nombreuses années, la glace sera toujours chaude. Avec ces images thermiques, l’instrument nous donnera une excellente occasion d’étudier l’activité géologique d’Europe.

Les images de test ont été prises sur la terrasse de l’ISTB4, l’un des bâtiments du Département interdisciplinaire des sciences de l’Université d’Arizona. Sur le campus, l’équipe de Christensen a créé un laboratoire mobile stérilisé, qui a gardé la caméra exempte de particules, de microbes et d’aérosols. « Nous avons passé des mois à créer un laboratoire portable pour transporter en toute sécurité l’instrument Europa Clipper et collecter ces données dans un environnement contrôlé », a-t-il déclaré.

Selon l’équipe, l’image a été prise à un peu plus d’un kilomètre (km) et a révélé des détails très impressionnants : dans certains cas, il était possible de lire des informations sur les banderoles du stade Sun Devil, à l’intérieur de l’université.

Dans le montage ci-dessus, le test correspond à trois moments : du matin jusqu’à près de midi, une partie de l’après-midi et la nuit. Les trois périodes montrent des moments d’activité thermique élevée mais décroissante.

Autrement dit : la matinée jusqu’à midi était plus chaude, et l’adoucissement des couleurs dans les périodes suivantes montrait que la journée devenait plus froide. C’était un autre avantage d’E-THEMIS, qui, au cours de la mission, peut également capturer les variations thermiques lors de ses transitions tout au long de la journée (l’Europe met trois jours et demi terrestres pour effectuer une révolution autour de Jupiter, deuxième plus rapide derrière Io et devant Ganymède).

Christensen va maintenant guider son équipe à travers des tests de stress physiques pour s’assurer qu’E-THEMIS survit au lancement de l’année prochaine. « L’allumage des fusées est l’un des moments les plus exigeants pour tout vaisseau spatial ou instrument, nous voulons donc nous assurer que E-THEMIS survivra, nous le soumettrons donc à des tests de vibration rigoureux afin de simuler les conditions de lancement. . Nous testerons également la caméra à l’intérieur d’une chambre à vide pour nous assurer qu’elle fonctionne correctement dans l’espace.

Le vaisseau spatial Europa Clipper doit arriver à Jupiter en 2030 et utilisera la propre attraction gravitationnelle et la rotation de la planète pour effectuer plusieurs passages rapprochés de la lune.

