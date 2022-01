Le satellite européen a des problèmes dans l’espace

L’un des satellites d’observation de la Terre les plus puissants d’Europe est confronté à des problèmes dans l’espace. Appelé Sentinel-1B, il a cessé d’envoyer des données le 23 décembre après avoir subi une « anomalie » non spécifiée, et les tentatives pour corriger le problème ont échoué.

Sentinel-1B s’est lancé sur une orbite polaire (qui croise les pôles terrestres) en avril 2016, deux ans après sa sœur Sentinel-1A. Ils font partie du programme européen d’observation de la Terre Copernicus et utilisent des radars pour cartographier notre planète en haute résolution pour une « variété d’utilisations », y compris la gestion de l’environnement, la compréhension et l’atténuation des effets du changement climatique et la sécurité des populations.

Un satellite Sentinelle-1. Image : Rama / Wikimedia Commons (CC-BY-SA-2.0)

Les satellites ont le carburant pour fonctionner jusqu’à 12 ans, et on estime qu’ils collectent des données pendant au moins sept ans. C’est-à-dire que 1B est proche de la « fin » de la vie. Selon un communiqué officiel de l’Agence spatiale européenne, après l’anomalie, les ingénieurs ont soigneusement planifié le retour aux opérations, y compris des modifications de la configuration du satellite pour éviter que le problème ne se reproduise.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. « Lors de la préparation des opérations de récupération, il est devenu évident que l’anomalie initiale était la conséquence d’un problème potentiellement grave lié à une unité du système d’alimentation du satellite Sentinel-1B. Les opérations menées ces derniers jours n’ont pour l’instant pas permis de réactiver une fonction de l’alimentation électrique nécessaire aux opérations avec le radar ».

« Des investigations supplémentaires pour identifier et remédier à la racine du problème seront menées dans les prochains jours », indique le communiqué.

Le programme Sentinelle compte actuellement neuf satellites en orbite (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 5P, 5 et 6A), qui cartographient les continents et les océans à l’aide de rayons X ou de caméras optiques, en plus d’utiliser des instruments pour effectuer des analyses. surveillance de l’atmosphère et du niveau de la mer. Les données obtenues sont fournies gratuitement à tous les utilisateurs et au public.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur YouTube ? Abonnez-vous à notre chaîne.