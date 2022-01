Fossil mène à la découverte de nouvelles espèces de pangolin en Europe

Une nouvelle espèce de pangolin a été découverte grâce à un fossile trouvé à Grăunceanu, un site paléontologique de grande valeur situé dans la vallée de la rivière Oltet en Roumanie. Selon les experts, l’existence de l’animal était déjà spéculée, mais le fossile – un os d’humérus – confirme son existence au début du Pléistocène (entre 2,59 millions et 11,7 mille ans).

Le site fait partie d’une région qui a été largement étudiée en raison de sa richesse en fossiles. La vallée de la rivière Oltet est traversée par de tels sites, principalement découverts dans les années 1960 en raison des glissements de terrain qui se sont produits dans la région. Le même site a déjà permis d’autres découvertes intéressantes, comme une girafe à cou court et des tigres à dents de sabre.

Lire aussi

Un fossile trouvé en Roumanie a conduit à la découverte de nouvelles espèces de pangolin (Image : Claire Terhune/University of Arkansas/Reproduction)

Selon Claire Terhune, professeure agrégée d’anthropologie à l’Université de l’Arkansas, la découverte du « nouveau » pangolin a une signification intéressante, car les fossiles de cet animal sont assez rares. «Ce n’est qu’un os, mais c’est une nouvelle espèce d’animal légèrement étrange. Nous en sommes fiers car les archives historiques des pangolins sont assez rares. Il se trouve que c’est le plus jeune pangolin découvert en Europe, ainsi que le seul de son genre qui remonte au Pléistocène.

Elle dit que la théorie de l’existence de l’animal provient de travaux archéologiques des années 1930, citant quelques fossiles trouvés à l’époque. Cependant, tous les enregistrements et les fossiles en question ont été perdus, amenant les futurs chercheurs à douter de la validité de cette spéculation. « Maintenant, nous sommes sûrs que les pangolins étaient présents en Europe il y a environ 2 millions d’années. »

Les pangolins sont des mammifères à la peau écailleuse qui correspondent malheureusement à l’une des espèces les plus touchées par le trafic d’espèces sauvages dans le monde. Ils sont plus courants dans les régions semi-arides d’Asie et d’Afrique, mais plusieurs d’entre eux se trouvent dans le sud des États-Unis. Selon l’ONG Fonds mondial pour la nature, les huit espèces de pangolins modernes sont classées entre « vulnérables » et « en danger critique d’extinction » sur l’échelle mesurant l’extinction des animaux.

A un certain égard, ils ressemblent beaucoup aux tatous, y compris dans leur forme défensive : afin de se protéger des attaques sur leur ventre mou, les pangolins se roulent en boule, recouvrant entièrement leur corps de leur carapace en kératine (même matière comme des ongles humains). C’est de cette action que dérive le nom : « pangolin » vient du mot malais «penggulung», qui se traduit par « rouler ».

Ce sont des animaux assez hybrides, migrant sans trop de difficultés entre forêts denses, savanes et déserts. Cela se reflète dans leurs maisons : certaines espèces creusent des terriers dans des arbres creux, tandis que d’autres préfèrent des trous dans le sol – il existe même des versions hybrides qui mélangent les deux signes. Le plus grand pangolin peut atteindre 1,80 mètre (m) et peser environ 30 à 40 kilogrammes (kg).

Le fossile découvert a entre 1,9 et 2,2 millions d’années. Son identification a incité les experts à rectifier un vieux consensus selon lequel les pangolins avaient disparu des archives paléontologiques européennes il y a 10 millions d’années, poussés vers des régions plus tropicales en raison de tendances climatiques plus froides.

Une étude sur la nouvelle espèce de pangolin – désormais classée »Smutsia olteniensis», a été publiée dans la revue scientifique Journal de paléontologie des vertébrés.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !