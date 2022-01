SpaceX prévoit de lancer Starlink de deuxième génération en mars

La Federal Communications Commission (FCC) a appris de SpaceX elle-même que la société avait l’intention de lancer la deuxième génération de satellites Starlink, sa plate-forme Internet, à partir de mars 2022, malgré les retards bureaucratiques causés par la FCC elle-même.

SpaceX a soumis la demande de la deuxième génération de satellites Starlink en mai 2020, mais ce n’est qu’en octobre de la même année que la FCC a émis un avis acceptant la demande d’analyse. Près d’un an plus tard, en août 2021, la société d’Elon Musk a demandé un changement de commande, envisageant une modification matérielle.

SpaceX utilise des fusées Falcon 9 pour le type de lancement (photo), mais les satellites Starlink de deuxième génération sont configurés pour utiliser Starship, qui n’est pas encore prêt (Image : SpaceX/Handout)

En d’autres termes : près de 10 mois pour répondre à un e-mail qui dit « oui, nous allons examiner » ou « nous ne l’avons pas reçu ».

Désormais, dans un document remis électroniquement par SpaceX à la FCC, la société a répondu à environ 12 questions techniques de l’agence qui réglemente les télécommunications aux États-Unis. Si SpaceX n’a ​​pas directement critiqué la lenteur de l’autorité, ce retard était perceptible, la société notant que la FCC lui demande plus d’informations techniques par rapport à d’autres sociétés du domaine – même avec certaines d’entre elles n’ayant que récemment acquis des licences d’exploitation. .

C’est peut-être lié à l’objectif très ambitieux de SpaceX : d’après les détails techniques, l’entreprise a l’intention de créer une constellation d’environ 30 000 satellites – un nombre bien supérieur à celui de toute autre entreprise (en moyenne, les lancements de ce type se situent entre 1 500 et 3 000 satellites).

Malgré l’appréciation de certains initiés de l’industrie pour l’engagement de SpaceX dans un délai aussi court, ils spéculent que le calendrier est presque impossible à respecter. La société a toutefois précisé qu’elle avait décidé de lancer la deuxième génération de satellites Starlink avec une configuration plus petite que celle initialement prévue.

Les nouveaux satellites ont deux modèles pas encore détaillés pour la configuration. Initialement, ils seraient lancés sous leur forme complète, mais compte tenu des retards de la FCC, SpaceX a choisi de les lancer avec uniquement le module principal, mettant à jour la deuxième configuration plus tard.

Cette prémisse a servi à clarifier un autre point, jusque-là assez trouble entre SpaceX et ses adeptes : le plan était de lancer la nouvelle génération via le vaisseau spatial orbital Starship – encore un autre des projets de SpaceX « lié » par une agence gouvernementale. (FAA, dans ce Cas). Selon l’entreprise, la « deuxième configuration » dépend de l’utilisation du Starship comme véhicule de transport. Cela a fait comprendre à beaucoup ce vaisseau lui-même serait prêt en mars 2022, ce qui ne sera pas le cas.

Au lieu de cela, SpaceX a repris une configuration du lancement d’origine, rendant l’action un peu plus traditionnelle, bien que massive. Une fois ce détail défini, SpaceX peut utiliser la méthode actuelle – lancement à l’aide de fusées Falcon 9 – pour positionner les nouveaux satellites.

Il n’est pas non plus invraisemblable que SpaceX lance un ou deux prototypes avec des configurations complètes des nouveaux satellites. En supposant qu’ils tiennent en une seule pièce dans un carénage de 5,2 mètres (m), cela inclurait facilement le Falcon 9. Et SpaceX n’a ​​pas besoin d’une licence confirmée de la FCC pour cela, car il a déjà l’autorisation de lancer des prototypes.

Reste à savoir si l’entreprise sera en mesure de respecter sa propre échéance, ou si la FCC continuera à retarder le calendrier par manque d’attention.

