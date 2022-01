Un trou noir 200 000 fois plus massif que le Soleil découvert dans une galaxie naine

À l’aide de l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA, les chercheurs ont identifié un trou noir qui contient environ 200 000 fois la masse du Soleil au milieu de gaz et de poussière dans la galaxie Mrk 462.

Selon une déclaration de l’équipe Chandra, la découverte d’un trou noir supermassif dans une galaxie relativement petite pourrait aider les astronomes à percer le mystère de leur évolution.

Mrk 462 est une galaxie naine qui contient un trou noir 200 000 fois plus massif que le Soleil. Crédit : Rayons X : NASA/CXC/Dartmouth Coll./J. Parker et R. Hickox ; Optique/IR : Pan-STARRS

Contenant plusieurs centaines de millions d’étoiles, Mrk 462 est considérée comme une galaxie naine. Notre Voie lactée, en revanche, abrite par exemple des centaines de milliards d’étoiles.

Selon les chercheurs, c’est l’une des premières fois qu’un trou noir « très obscurci » est découvert dans une galaxie naine. Et bien qu’il ait beaucoup plus de masse que le Soleil, il est considéré comme petit. « Ce trou noir dans Mrk 462 est parmi les plus petits supermassifs », a déclaré Jack Parker du Dartmouth College dans le New Hampshire, aux États-Unis, qui a dirigé l’étude avec son collègue Ryan Hickox de la même institution. « Les trous noirs comme celui-ci sont notoirement difficiles à trouver. »

Dans le cas de galaxies plus grandes, les astronomes trouvent souvent ces phénomènes spatiaux en recherchant les mouvements rapides des étoiles dans les centres galactiques. Cependant, les galaxies naines sont trop petites et faibles pour la plupart des instruments actuels utilisés pour détecter de cette manière.