Des chercheurs découvrent un fossile géant de « dragon des mers »

Les restes du plus grand ichtyosaure jamais trouvé au Royaume-Uni ont été trouvés dans la réserve naturelle de Rutland Water en février de l’année dernière. Long de 10 mètres, le fossile de ce prédateur géant, connu sous le nom de « dragon des mers », a environ 180 millions d’années.

Selon les scientifiques, ces animaux, très similaires aux dauphins, pourraient atteindre 25 mètres de long. Ils vivaient il y a entre 250 et 90 millions d’années, lorsqu’ils se sont éteints.

Les ichthyosaures, connus sous le nom de « dragons des mers », se sont éteints il y a environ 90 millions d’années. Image : Eau anglicane



Joe Davis, chef d’équipe de conservation pour le Leicestershire and Rutland Wildlife Fund, a trouvé le fossile alors que le drainage de routine était effectué dans un étang pour réaménager une île.

« Il y avait des bosses, comme des crêtes, dans la boue. C’était un peu organique, un peu différent. Ensuite, nous avons vu quelque chose qui ressemblait presque à une mâchoire. J’ai appelé le conseil municipal et j’ai dit « Je pense avoir trouvé un dinosaure ». La découverte était absolument fascinante et un véritable point culminant de carrière », a déclaré Davis, révélant que deux ichtyosaures incomplets et beaucoup plus petits avaient déjà été trouvés dans la même région lors de la construction du réservoir d’eau de Rutland dans les années 1970.

Le fossile, qui a été retrouvé complet, est le plus grand jamais identifié dans la région

Cependant, le fossile récent est le premier squelette complet trouvé, en plus d’être la première des espèces de Temnodontosaurus trigonodon découvertes dans le pays et la plus grande d’entre elles. Le bloc formé par le crâne de 2 mètres et l’argile environnante pesait à lui seul une tonne lorsqu’il a été retiré pour la conservation et l’étude, recouvert de plâtre et placé sur des supports en bois.