Un tremblement de 2,9 sur l’échelle de Richter effraie les habitants de Divinópolis, MG

Une secousse de moindre ampleur a poussé des habitants de la ville de Divinópolis, dans le Minas Gerais (MG), à appeler les secours en raison du bruit entendu, vers 20h30 lundi dernier (10). Au départ, ils pensaient qu’il s’agissait d’une sorte d’accident, mais le Centre de sismologie de l’Université de São Paulo (USP) et le Réseau sismographique brésilien (RSBR) ont confirmé qu’il s’agissait d’un « mini tremblement de terre » qui a atteint 2,9 mR (échelle de Richter).

Selon les informations publiées, le tremblement de MG était plus évident dans la région qui comprend le quartier appelé Jardim Floramar, avec plus d’intensité perçue sur la Rua Beralda de Souza (près du numéro 340) et également à proximité de lieux tels que l’Avenida Goitacazes, Dr. Silva Caldas et Avenida dos Guajajaras.

