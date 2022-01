La NASA recherche des mégastructures extraterrestres qui pourraient prouver une vie extraterrestre intelligente

Après tout, même si cette recherche sur la vie primitive est extrêmement importante pour la science en général, ce que nous voulons savoir, c’est si certains extraterrestres ventru avec une tête ovale peuvent apparaître de nulle part dans notre arrière-cour, allumer une petite lumière rouge sur la pointe du doigt et de l’auto-stop. de retour à la maison dans le panier de notre vélo – une référence que la génération actuelle nous appellerait grimacer.

Quoi qu’il en soit, la vérité est là, et c’est ce que recherchent les chercheurs de l’agence spatiale américaine et du Search Institute for Extraterrestrial Intelligence (SETI).

Ann Marie Cody, scientifique de la NASA et du SETI, à l’Observatoire interaméricain de Cerro Tololo. Image : Archives personnelles via la NASA

La méthode est la même que celle utilisée pour la détection des exoplanètes

Une grande partie des recherches de l’Institut SETI consiste à balayer l’espace à la recherche de signaux lumineux et radio comme indicateurs de la vie extraterrestre. De plus, il recherche également des objets plus gros, que les astronomes appellent des mégastructures extraterrestres.

« Il s’agit essentiellement de toute structure artificielle construite par une civilisation intelligente, peut-être à des fins de récupération d’énergie », a déclaré Ann Marie Cody, scientifique au centre de recherche Ames de la NASA et à l’institut SETI, lors de l’émission Spaceboard de la chaîne Motherboard sur YouTube.

La méthode que Cody et ses collègues appliquent pour essayer de trouver ces mégastructures est vraiment simple et a été largement utilisée par les scientifiques pour découvrir des exoplanètes et d’autres corps célestes depuis des décennies. Mais avec un objectif différent. « Je cherche ce que nous appelons des signatures techniques, et ce n’est pas la même chose que de rechercher la vie basée sur des molécules, nous recherchons des civilisations très avancées », explique Cody.

« Nous regardons des milliers, voire des millions d’étoiles, prenons image après image, puis traduisons ces images en une séquence de la luminosité de chaque étoile au fil du temps », a expliqué Cody. « Chaque fois qu’un objet comme une planète passe devant cette étoile, il s’assombrit et crée une signature lumineuse. S’il y a une mégastructure artificielle, cela provoquera potentiellement une signature différente qui serait unique », a-t-il ajouté.

Pour que nous puissions mieux comprendre, Cody illustre ce qui pourrait être classé comme une mégastructure extraterrestre qui indiquerait l’existence d’une vie pensante. « Si une planète devait émettre un laser en direction de la Terre, ce serait une structure artificielle, construite par des êtres dotés d’intelligence. En utilisant la méthode d’analyse par blocage de la lumière, il serait possible de différencier clairement ce laser d’une structure naturelle de l’univers, comme les exoplanètes passant par leurs étoiles hôtes.

Et tout cela est traité sur la base de « serait », « pourrait », indiquerait » car, selon le scientifique, les choses ne sont encore que des suppositions, c’est-à-dire que jusqu’à présent, SETI n’a trouvé aucun signe d’extraterrestre massif structure. .

Selon Cody, si quelque chose se produit, les chercheurs seront plus que disposés à le faire savoir au public – après avoir examiné de manière approfondie et rigoureuse leurs conclusions, bien sûr. « Nous ne voulons pas que la science se fasse à huis clos », a déclaré Cody. «Mais nous voulons que le public sache que c’est un processus. Ce n’est pas comme si vous trouviez quelque chose instantanément et le voilà. Vous devez suivre et tester chaque hypothèse.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !