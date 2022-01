Des études d’astronautes dans l’espace aident à comprendre le vieillissement sur Terre

Au fil des ans, nos muscles, nos os, nos yeux, nos oreilles et toutes les autres parties du corps se détériorent avec l’âge. De nombreux chercheurs du monde entier cherchent des moyens de lutter contre les effets négatifs du vieillissement humain.

Et cette recherche va au-delà des limites terrestres : les réactions dans le corps de l’astronaute Matthias Maurer, de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui est à bord de la Station spatiale internationale (ISS) depuis deux mois, sont surveillées pour fournir des indices sur la façon de faire face à l’usure naturelle à laquelle l’organisme est soumis.

Matthias Maurer, astronaute de l’ESA, subit des expériences scientifiques pour la surveillance de la santé. Image : ESA

La santé oculaire des astronautes peut être compromise par le syndrome de microgravité typique

Environ 70 % des astronautes subissent des modifications du nerf optique au cours d’un long séjour dans l’espace, un phénomène connu sous le nom de « syndrome neurooculaire associé aux vols spatiaux » (SANS). Cette pathologie visuelle est également considérée comme le deuxième risque pour la santé humaine lors d’une mission sur Mars, juste derrière l’exposition aux rayonnements.

Maurer et l’équipage de la NASA Thomas Marshburn et Raja Chari ont prêté leurs yeux à une expérience appelée Retina Diagnostics : une lentille oculaire découpée spéciale positionnée au dos d’une tablette a permis aux astronautes d’enregistrer des images de leurs yeux et de les renvoyer sur Terre. .

En surveillant la santé de l’astronaute Matthias Maurer, les scientifiques espèrent comprendre le vieillissement humain sur Terre et lutter contre les difficultés qu’il entraîne. Image : ESA

Ces images seront utilisées pour former un modèle d’intelligence artificielle (IA) capable de détecter les changements oculaires et de poser automatiquement un diagnostic. L’appareil aidera non seulement les astronautes à explorer l’espace lointain, mais facilitera également les soins de santé durables ici sur Terre.

Les scientifiques chargés du suivi de Maurer réalisent également l’expérience Acoustic Diagnostics, qui étudie les effets des bruits de fond de l’ISS sur l’audition des astronautes.

Les muscles s’affaiblissent dans l’espace

Tout comme le processus de vieillissement des humains sur Terre, les muscles des astronautes s’affaiblissent en orbite. Par conséquent, la surveillance de la fonte musculaire de Maurer aidera les scientifiques médicaux sur Terre à identifier comment elle se produit et à trouver des moyens de la prévenir.

Parmi les études scientifiques menées par l’astronaute sur l’ISS figure la classification de cellules musculaires synthétiques de la taille d’un grain de riz à l’intérieur du mini-laboratoire russe Kubik de 40 cm, situé dans le module Columbus.

Une partie de ces cellules sera stimulée électriquement pour déclencher des contractions en apesanteur, tandis qu’une autre plage subira une force de gravité artificielle par centrifugation.

À partir de là, les chercheurs du projet MicroAge surveilleront la façon dont le tissu réagit à la microgravité et aux processus de vieillissement accélérés. Selon l’ESA, cela pourrait un jour « aider les gens à mieux conserver leur force et leur mobilité dans la vieillesse ».

Une autre expérience qui étudie la santé musculaire est la mytones. Maurer a utilisé un appareil portatif non invasif pour surveiller le tonus, la rigidité et l’élasticité de certains muscles de la jambe. Il est l’un des 12 astronautes participant à cette étude pour identifier les meilleures contre-mesures pour les nombreuses personnes touchées par les maladies musculaires.

Maurer a porté un bandeau pendant son sommeil. Un dispositif fixé sur la sangle renseigne sur les différentes phases et sur la qualité du sommeil de l’astronaute. Image : ESA

Exercice physique, alimentation et contrôle de la qualité du sommeil

Maurer essaie également d’optimiser sa forme physique dans l’espace avec une routine d’exercices qui prend environ deux heures par jour. Au cours de plusieurs séances d’entraînement sur tapis roulant et en s’accroupissant, il a enfilé une combinaison d’électrostimulation musculaire (EMS) qui a activé ses muscles, dans le cadre de l’expérience. mouvement facile, Quel vise à mieux comprendre la tension physiologique des astronautes et ce qui pourrait conduire à de nouveaux traitements de rééducation sur Terre.

En plus de l’exercice, Maurer enregistre ses repas afin que les scientifiques puissent suivre son apport énergétique et évaluer sa nutrition. Cela fait partie de l’étude NutrISS, qui introduit une nouvelle approche pour calibrer l’alimentation et l’exercice sur de longs séjours dans l’espace. Les équipes de sciences de la Terre espèrent qu’un régime riche en protéines soigneusement adapté pourra limiter la perte osseuse et musculaire typique liée à la microgravité.

Un autre élément important surveillé sur Maurer est la température corporelle, qui est connue pour augmenter dans l’espace. Cette « fièvre de l’espace » représente un risque potentiel pour la santé des astronautes.

Ainsi, l’expérience Thermo-Mini suit la température corporelle et le rythme circadien de l’astronaute de l’ESA à l’aide d’un petit capteur thermique attaché au front pendant près de 40 heures sur trois sessions. Les données obtenues aidant à comprendre ce phénomène, ce petit appareil pourrait être utilisé dans les hôpitaux et par des personnes travaillant dans des environnements extrêmes sur Terre, comme des mineurs ou des pompiers.

Enfin, le sommeil joue un rôle important dans le bien-être et la santé humaine. Les troubles du sommeil ou un sommeil insuffisant peuvent augmenter le risque de maladie et avoir un impact sur les performances des personnes.

Maurer a porté un bandeau pendant son sommeil pour l’expérience. rêves. A travers cette expérience, un appareil attaché au bracelet renseigne sur les différentes phases et la qualité du sommeil. Selon l’ESA, cette technologie pourrait aider à la fois les astronautes et les habitants de la Terre à améliorer leurs habitudes de sommeil et à identifier les perturbations potentielles.

