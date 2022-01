Heureusement, selon l’agence spatiale américaine, le robot a réussi. « Le rover a fait ce pour quoi il était conçu – arrêter la procédure de mise en cache et appeler l’équipe au sol pour obtenir des instructions », a révélé Louise Jandura, ingénieur en chef de l’échantillonnage au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dans un communiqué de l’agence NASA.

Selon Jandura, les capteurs ont commencé à enregistrer une résistance beaucoup plus tôt que prévu en raison des débris supplémentaires. « Les concepteurs de peu carrousel considéré comme la capacité de continuer à fonctionner avec succès avec des débris », a-t-il écrit. « Cependant, c’est la première fois que nous procédons à un enlèvement de débris et nous voulons prendre le temps de nous assurer que ces roches sortent de manière contrôlée et ordonnée. »

Le système d’échantillonnage du rover Perseverance a été obstrué. Image : Merlin74 –

LA peu carrousel est un mécanisme en arrière-plan du système de cache d’échantillons du rover, qui permet de stocker les différents échantillons prélevés. Désormais, les ingénieurs ont la lourde tâche de déboucher le système de collecte. Et cela est rendu encore plus difficile avec une latence plus longue que d’habitude causée par des « soleils contraints », c’est-à-dire des jours où Mars et la Terre sont désynchronisés et rendent les transferts de données difficiles.

Cependant, l’équipe du JPL est convaincue que le rover « persévérera » – pardonnez le jeu de mots – et survivra à l’indigestion. « Ce n’est pas le premier sable que Mars nous a jeté – juste le plus récent », a déclaré Jandura. « Une chose que nous avons trouvée, c’est que lorsque le défi d’ingénierie est à des centaines de millions de kilomètres (Mars est actuellement à 215 millions de kilomètres de la Terre), cela vaut la peine de prendre son temps et d’être minutieux. »

