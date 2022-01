Typique des océans Pacifique et Indien, le poisson-lion envahit l’Atlantique et déséquilibre l’écosystème

Les biologistes pensent que le poisson-lion, une espèce originaire des océans Pacifique et Indien, a été introduit dans l’Atlantique par des propriétaires d’aquariums qui l’ont relâché de captivité dans les eaux côtières voisines, où ils menacent l’écosystème marin local depuis les années 1980.

Le poisson-lion peut atteindre 50 cm de long et avaler sa proie entière. Image : Vladislav Gajic –

Parmi les diverses tentatives de lutte contre ces prédateurs, une nouvelle étude se démarque. « De nombreux plans d’élimination des espèces envahissantes doivent désormais s’efforcer de supprimer les densités plutôt que l’éradication totale du poisson-lion envahissant en raison de leur étendue généralisée et de leurs effets néfastes sur les espèces indigènes », a expliqué Alexandra Davis, chercheuse postdoctorale au College of Science de l’Université de l’Alberta. , situé à Edmonton, Canada, auteur principal de la recherche.

Selon Alexandra, le poisson-lion peut atteindre un demi-mètre de long et est un prédateur limité, ce qui signifie qu’il avale sa proie entière. De plus, ils n’ont pas de prédateurs naturels dans l’Atlantique, en partie grâce à 18 épines venimeuses sur leur dos.

Une étude cherche à éliminer le poisson-lion économiquement et écologiquement

Toujours selon le chercheur, le poisson-lion peut dévaster une population de proies qui peuplent les récifs coralliens – tuant jusqu’à 95 % – en quelques années seulement. Ils ont occupé les mers de la Floride et de l’ensemble des Caraïbes, atteignant le sud du Brésil.

Alexandra explique que le but de son étude était de trouver différents facteurs pour rendre les prélèvements de poisson-lion plus rapides et plus efficaces. « L’un des concepts de base de cette recherche est que nous n’allons jamais nous débarrasser du poisson-lion, ils seront là pour toujours, mais nous voulons pouvoir les gérer de la manière la plus économique et la plus efficace possible, et également obtenir la solution la plus écologique possible. avantage. » .

Pour l’étude, l’équipe a modélisé un certain nombre de facteurs pouvant influencer le prélèvement, tels que la taille, la densité et le comportement des poissons. Ils ont également examiné si l’habitat et l’heure de la journée rendaient l’enlèvement du poisson-lion plus facile ou plus difficile, ainsi que l’expérience des ramasseurs eux-mêmes.

Les modèles d’étude ont montré que si les efforts de prélèvement sont concentrés à l’aube et au crépuscule, lorsque le poisson-lion est le plus actif, les scientifiques peuvent économiser une minute ou plus par poisson-lion enlevé. vous permet d’économiser jusqu’à 20 minutes sur votre plongée », a déclaré Alexandra.

L’expérience a donc été un gain de temps considérable. Ceux qui travaillaient pour le service, par exemple, étaient une à deux minutes plus efficaces par poisson-lion que les déménageurs non-recherche.

« Sans avoir à aller à l’eau, vous pouvez envoyer vos plongeurs les plus expérimentés à l’aube et au crépuscule et vous gagnerez du temps, ce qui équivaut naturellement à de l’argent économisé pour les efforts de retrait », a expliqué le scientifique.

L’étape suivante consiste à utiliser les données disponibles pour gérer les ressources finies aussi efficacement que possible. « D’autres chercheurs doivent également réfléchir à ce que nous essayons de conserver et aux autres ressources que nous valorisons », a déclaré Alexandra.

