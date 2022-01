Des archéologues découvrent une momie pré-inca près de Lima, capitale du Pérou

Une momie pré-inca a été trouvée par des archéologues sur le site de fouilles situé à Cajamarquilla, à environ 25 kilomètres (km) de Lima, la capitale du Pérou. Le corps était en excellent état, ce qui a permis à l’équipe de faire de bonnes estimations d’âge.

La momie pré-inca était un homme décédé entre 18 et 22 ans, au cours d’une période relativement longue, il y a entre 800 et 1 200 ans. À cette époque, la région était peuplée d’environ 10 000 personnes, pour la plupart des marchands et commerçants de diverses épices.

Lire aussi

Selon les chercheurs – tous de l’Université nationale de San Marcos – ils ont récemment découvert une tombe souterraine, avec des proportions suffisamment grandes pour que les archéologues puissent presque marcher debout (trois mètres de long sur 1,4 mètre de haut). Dans celui-ci, une échelle a été trouvée qui descendait encore plus bas, où la momie a été trouvée.

Le corps a été retrouvé allongé sur le côté, les mains liées, sous un tas de pierres, et il semblait se couvrir le visage. La momie pré-inca était en si bon état que même ses ongles étaient évidents au moment de la découverte.

Selon les experts, bien que l’idée de retrouver un corps ancien ligoté puisse donner l’impression d’un criminel ou d’un prisonnier, la coutume de ligoter les cadavres était courante chez les habitants de la région avant les Incas. La preuve en était des restes de repas contenant des mollusques et des os de lama trouvés à proximité – preuve que la momie a été visitée après sa mort. Comme les gens de l’époque n’avaient pas l’habitude d’enterrer leurs morts avec leurs biens de valeur, les chances que les visiteurs soient des voleurs sont peu probables, il est donc plus logique qu’ils soient amis, membres de la famille ou descendants.

Le laboratoire de l’université mène actuellement d’autres tests pour tenter de découvrir plus de détails sur le matériel obtenu.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !