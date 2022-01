SpaceX utilise des bras mécaniques pour simuler l’ascenseur de Starship

Le « Mechazilla », un ensemble de bras mécaniques semi-autonomes que SpaceX a créés pour littéralement « saisir » le vaisseau spatial Starship et la fusée Super Heavy dans les airs, subit de plus en plus de tests depuis le début de 2022. Samedi dernier ( 8 ), il était temps pour un autre : la compagnie d’Elon Musk a simulé l’utilisation des bras comme si elle soulevait le Starship.

En bref, le test consistait à soulever les bras mécaniques à des hauteurs non encore testées : SpaceX lève normalement ses bras mécaniques à mi-hauteur et effectue des mouvements qui sollicitent ses actionneurs, positionnant les bras dans différentes directions. Dans ce cas, ils ont simplement été levés… en quelque sorte « aussi loin que cela est allé ».

Et avouons-le : « ça s’est bien passé », comme dit l’expression populaire. Les bras mécaniques ont été levés à toute la hauteur de la tourelle extérieure et, bien qu’avec quelques brèves pauses, le Mechazilla a réussi à atteindre une hauteur suffisante où – dans une situation réelle – ils pourraient empiler un vaisseau spatial au-dessus d’une fusée super lourde.

C’est assez remarquable étant donné que le combo « Starship + Super Heavy » constitue la plus haute rampe de lancement au monde, dépassant des centaines de mètres de hauteur.

Mechazilla n’a pas été développé à cet effet, mais Elon Musk est connu pour attribuer des fonctions différentes de celles initialement prévues dans ses projets. Dans ce cas précis, SpaceX pourrait-il utiliser des grues et des tours de levage classiques ? Oui, mais ces appareils gigantesques sont assez chers, ennuyeux à assembler et, surtout, vulnérables aux conditions de vent et autres variations climatiques. Étant donné qu’ils doivent être opérés en personne, tout ce qui est plus gros qu’une brise pourrait non seulement blesser la structure, mais aussi les personnes.

Dans le cas des bras mécaniques semi-autonomes de SpaceX, il est possible d’observer à distance l’action de la plate-forme, et comme elle a été conçue pour « pêcher » les engins spatiaux orbitaux et les fusées qui reviennent sur Terre après être allés dans l’espace, elle s’est également améliorée la résistance.

Le test lui-même impliquait des ingénieurs de positionner une barre d’acier pour agir comme un simulateur du poids porté par les bras, qui ont été levés au point le plus élevé. Une fois là-haut, des mouvements soigneusement calculés ont été exécutés, imitant ce que Mechazilla fera à l’avenir lorsqu’il devra repositionner le Starship et le Super Heavy.

Il n’y a toujours pas de date de sortie pour cette plateforme. Étant donné qu’il a été créé avec Starship à l’esprit et que Starship lui-même n’a pas encore fait ses débuts (jusqu’en avril 2022, si tout se passe bien), il est probable que nous ayons encore quelques tests à voir avant toute utilisation officielle.

