La nouvelle consultante climatique de la NASA, Katherine Calvin, considère le réchauffement climatique comme le principal défi de l’humanité

L’administrateur en chef de l’agence spatiale américaine, Bill Nelson, a annoncé dans un communiqué la nomination du Dr Katherine Calvin en tant que consultante climatique et scientifique en chef à la NASA pour la recherche scientifique et la planification de la lutte contre le réchauffement climatique.

L’annonce intervient parallèlement à l’annonce du départ de Jim Green, à qui Calvin succédera, ainsi que de Gavin Schmidt. Chacun occupait un poste différent dans l’agence, mais désormais les deux fonctions seront sous la coordination du nouveau spécialiste. Green a quitté la NASA le 1er janvier, annonçant sa retraite après plus de 40 ans de service.

Le Dr Katherine Calvin assume la direction scientifique et environnementale de la NASA, coordonnant les efforts de l’agence pour lutter contre le changement climatique (Image : Bill Ingalls/NASA/Handout)

« Le réchauffement climatique est l’un des plus grands défis auxquels notre pays et notre planète sont confrontés », a déclaré Kalvin. « La NASA est le leader mondial [em pesquisas] sur le climat et les sciences de la terre. Je suis très heureux de faire partie de l’équipe qui contribue à faire avancer cette mission scientifique très importante. »

« Je suis ravi d’accueillir Kate dans la famille de la NASA, où elle apportera son expertise dans les modèles d’intégration homme-Terre pour s’assurer que l’administration Biden-Harris dispose de toutes les informations nécessaires pour atteindre l’objectif critique de protection de notre planète », a-t-il ajouté. dit Nelson. « Je profite également de cette occasion pour remercier Jim et Gavin pour leur leadership inestimable envers la NASA et le monde. »

Avant de rejoindre la NASA, le Dr Katherine Calvin a travaillé comme scientifique environnementale au Joint Global Change Research Institute du Pacific Northwest National Laboratory. Là, elle a travaillé sur la conceptualisation et la mise en œuvre du modèle d’analyse du changement global, un système qui explore et analyse la relation entre les systèmes humains et les systèmes terrestres.

À la NASA, elle sera le principal point de consultation de Bill Nelson et d’autres dirigeants d’agences pour leurs programmes scientifiques, ainsi que d’agir sur la planification stratégique et politique, en plus d’agir en tant que représentante de la NASA pour la réalisation des objectifs environnementaux de l’agence et le relations de ces recherches avec les médias.

La nouvelle consultante en environnement de la NASA travaillait dans la région depuis le début de l’année, s’acclimatant à ses fonctions. Elle est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en gestion de projets et de personnes, en sciences et en ingénierie de l’Université de Stanford, ainsi qu’un diplôme en informatique et en mathématiques de l’Université du Maryland.

