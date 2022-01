James Webb : la NASA annonce que le télescope a du carburant pour 20 ans de fonctionnement

L’agence spatiale américaine (NASA) a estimé que le télescope spatial James Webb (JWST), tel que conçu à l’origine, aurait du carburant (un mélange d’hydrazine et de tétroxyde de diazote) pour fonctionner pendant 10 ans. Ce carburant est utilisé dans le voyage vers sa destination dans l’espace, une orbite autour du point de Lagrange L2 entre le Soleil et la Terre, ainsi que dans les manœuvres utilisées pour maintenir cette orbite pendant son fonctionnement.

Cette « durée de vie » était une estimation, et la portée réelle dépendrait de la quantité de carburant nécessaire pour amener l’observatoire de l’orbite terrestre, où il a été placé par une fusée européenne Ariane 5, au point L2. Plus la fusée était précise en plaçant le télescope dans la bonne position en orbite, moins de carburant serait nécessaire pour corriger sa trajectoire sur le chemin de L2, et plus il en resterait pour le fonctionnement à long terme du JWST.