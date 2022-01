Un vaisseau spatial chinois détecte de l’eau à la surface de la Lune

Selon une étude menée par les professeurs Lin Yangting et Lin Honglei, de l’Institut de géologie et de géophysique de l’Académie chinoise des sciences (IGGCAS) et publiée vendredi dernier (7) dans la revue Avancées scientifiques, l’atterrisseur de la mission chinoise Chang’e 5 a détecté des signes indubitables de la présence d’eau sur la surface lunaire, marquant la première fois que cela se fait « in situ », c’est-à-dire sur place.

Plusieurs études et observations faites depuis l’orbite au cours de la dernière décennie ont mis en évidence la présence d’eau, sous forme de H₂O ou d’Hydroxyle (OH, combinaison d’une molécule d’oxygène avec une molécule d’hydrogène) sur la surface lunaire. Mais les mêmes résultats n’avaient jamais été obtenus par analyse directement dans le sol.

La mission Chang’e 5 visait à collecter des échantillons de sol lunaire et à les renvoyer sur Terre. Pour cela, il était composé d’un module orbital (Orbiter), d’un module d’atterrissage (Lander), d’un module d’ascension (Ascender) et d’une capsule de retour (Returner).]

Modules d’atterrissage et d’ascension de Chang’e 5 lors des tests de pré-lancement en Chine. Image : Service d’information de la Chine (CC-BY-3.0)

L’atterrisseur a atteint la surface de la Lune le 1er décembre 2020. 1,7 kg d’échantillons ont été collectés et transférés vers le module d’ascension, qui a décollé le 3 décembre. Le 5 décembre, il a retrouvé l’orbiteur, qui a transféré les échantillons vers la capsule de retour et a commencé le voyage de retour vers la Terre. En passant devant notre planète, l’orbiteur a éjecté la capsule, qui a atterri à l’intérieur de la Mongolie le 16 décembre 2020.

D’après le site Physique, lors de la collecte d’échantillons, l’atterrisseur a utilisé un instrument appelé spectromètre minéralogique lunaire (LMS) pour effectuer une analyse spectrale du régolithe (sol lunaire) et d’une roche. Après avoir compensé l’émission de chaleur de la surface lunaire, qui pourrait fausser les données, les scientifiques ont trouvé « sans aucun doute » une absorption spectrale de l’ordre de 2,85 micromètres (µm), conforme à ce qui était attendu pour la présence d’eau.

Les données indiquent une quantité d’eau dans le sol lunaire de 120 parties par million, ce qui est cohérent avec l’implantation solaire : c’est-à-dire que les molécules d’eau sont transportées par le vent solaire et sont piégées dans le sol.

L’analyse de la roche a montré une concentration encore plus élevée, 180 parties par million. La différence de composition indique que la roche peut s’être formée dans une région différente, composée de basalte, et éjectée sur le site de Chang’e 5 par un impact de météorite.

La recherche d’eau, sous forme de H₂O ou d’Hydroxyl, était l’un des objectifs de la mission indienne Chandrayaan-2, qui a tenté en vain d’atterrir sur la Lune en septembre 2019. Le contact avec l’atterrisseur, baptisé Vikram, a été perdu lorsque il était à 2,1 km de la surface.

On suppose que la surface de la Lune contient également de l’eau sous forme de glace, au fond des cratères et des vallées qui ne sont pas éclairées par la lumière du soleil. S’il était confirmé, il s’agirait d’une ressource inestimable pour les futures missions habitées, tant à court terme que celles visant à établir une présence humaine permanente.

En plus de soutenir les astronautes, l’eau peut également être utilisée pour produire de l’oxygène afin de maintenir une atmosphère respirable et comme source de carburant pour les fusées. Cela ferait de la Lune, grâce à sa faible gravité, un bon point de départ pour l’exploration du système solaire.

