La première nouvelle espèce végétale de 2022 rend hommage à l’acteur Leonardo DiCaprio

Dans un fait divers qui promet d’agacer beaucoup de monde et de plaire à d’autres, la première nouvelle espèce végétale de 2022 a été nommée uvarioseDicaprio, en l’honneur de l’acteur américain Leonardo DiCaprio (47 ans). L’espèce en question est un arbre d’environ quatre mètres (m) de haut, situé dans la forêt d’Ebo, au Cameroun, où la star hollywoodienne pratiquait autrefois l’activisme environnemental.

L’espèce a été découverte par la scientifique Lorna MacKinnon, des jardins botaniques royaux de Kew, au Royaume-Uni. En février 2020, Leonardo DiCaprio – à travers l’ONG « Re:wild », dont il est l’un des fondateurs – a réussi à révoquer un permis d’exploitation qui déboiserait une grande partie de la forêt. La région abrite la réserve sauvage d’Ebo, qui serait touchée par l’initiative privée d’abattage d’arbres.

LA Uvariose à dicaprion a été découvert dans une forêt au Cameroun, et est déjà classé comme l’un des plus menacés au monde. L’arbre porte le nom de l’acteur américain Leonardo DiCaprio (Image : Lorna MacKinnon, via Royal Botanic Gardens, Kew/Handout)

« Nous apprécions vraiment le soutien que Leo nous a apporté lors de la campagne de protection Ebo l’année dernière. [2020], il me semblait donc juste de lui rendre hommage en donnant son nom à une espèce unique de cette forêt », a déclaré le Dr Martin Cheek, directeur principal de la recherche au Jardin. « Si la concession avait eu lieu, nous aurions probablement perdu cette espèce au profit de l’exploitation forestière et de l’agriculture sur brûlis qui suivent normalement ce type de permis. »

La forêt d’Ebo est surtout connue pour ses efforts en matière de faune, étant donné le nombre d’espèces uniques à la région, mais pas si populaire en matière de protection des plantes. L’ONG Re:wild cherche à changer cela et a plusieurs partenariats – comme une initiative mondiale coordonnée par le zoo de San Diego, en Californie, ainsi que l’Herbier national du Cameroun. Depuis au moins 20 ans, la forêt est protégée par divers organismes.

Selon le Jardin botanique, le Journal Uvariose, avec ses quatre mètres et ses feuilles jaune verdâtre, fait partie de la famille des « ylangue-ylangue », également appelée « cananga odorata » et peut atteindre 20 m de haut. Malheureusement, au moment de sa découverte, l’espèce d’arbre était déjà classée comme « en danger critique d’extinction », ce qui la met en très haut risque d’extinction complète. En effet, malgré tous les efforts environnementaux, la zone où il pousse ne bénéficie toujours pas d’une protection écologique permanente.

Autrement dit : une concession d’exploration qui est révoquée aujourd’hui peut être reprise voire céder la place à une nouvelle demain, et les décisions de la protéger ne sont toujours pas définitivement valables.

Un article contenant des détails sur la recherche Uvariose à dicaprion a été publié dans la revue scientifique PeerJ. Leonardo DiCaprio peut être vu dans son dernier travail – le film Ne cherchez pas – actuellement diffusé sur Netflix.

Le communiqué de presse du Royal Botanical Gardens Kew répertorie également les 10 principales découvertes faites par ses scientifiques en 2021, dont une herbe connue sous le nom de « pervenche » (Philibertia woodii), qui produit des fruits et peut avoir une valeur médicinale ; un champignon (Hydnellum nemorosum) avec des dents au lieu de branchies ; une fleur barleria (B. thunbergiiflora) avec une couleur bleue très claire et unique et, entre autres découvertes, 16 nouvelles orchidées – dont une dite « fantôme », qui ne pousse que dans des environnements d’obscurité absolue.

