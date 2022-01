Sur Uranus et Neptune, il pleut des diamants

Contrairement à Jupiter et Saturne, les planètes gazeuses Uranus et Neptune – les plus éloignées de notre système solaire – ne figurent pas beaucoup sous les projecteurs scientifiques, mais le fait qu’elles aient des pluies littérales de diamants pourrait changer cela. Oui, « pluie ». De diamants.

C’est une conséquence de plusieurs facteurs qui les influencent, mais, surtout, deux piliers sont essentiels pour que cela se produise : la « pression » et la « température », toutes deux agissant sur la glace qui imprègne les deux planètes les plus froides de notre région.

Mais avant tout, il est important d’établir ce qu’est la « glace » : contrairement à ce que l’on pourrait penser, nous ne parlons pas ici de l’« eau solide » littérale que vous avez sous la forme de votre réfrigérateur. En ce qui concerne Uranus et Neptune, les deux planètes sont principalement constituées d’eau, de méthane et d’ammoniac. Les molécules de ces trois éléments sont appelées par les astronomes « glace », bien que la seule raison plausible en soit que, probablement, lors de la formation des planètes, elles étaient toutes sous forme solide.

Et il y en a beaucoup de ces trois-là sous les nuages ​​denses des planètes gazeuses lointaines. Et à vrai dire, on ne sait pas grand-chose du comportement de ces environnements : la dernière fois qu’une mission d’exploration spatiale est passée par Uranus ou Neptune, c’était la sonde Voyager 2, lancée en août 1977 (et toujours active, avec son prédécesseur, à Voyager 1). Après cela, tout ce que nous savons sur Uranus et Neptune vient d’observations télescopiques.

Ainsi, des scientifiques experts collectent le peu de données dont nous disposons et les combinent avec des expériences de laboratoire pour recréer les conditions observées sur les deux planètes. Cela, et (beaucoup) de mathématiques, sous la forme de modèles d’estimation, nous aide à combler les lacunes. Et c’est pourquoi on peut dire qu’il y pleut des diamants.

Sur Uranus, comme son « frère glacial » Neptune, diverses réactions chimiques des éléments qui composent sa composition génèrent des effets comme « la pluie de diamant » (Image : buradaki/)

Uranus, Neptune et l’envie de bijoux

Ironiquement, la première mention de la « pluie de diamants » sur Uranus et Neptune est venue de Voyager 2 susmentionné. Fondamentalement, l’idée est la suivante : nous savons de quoi sont faites les deux planètes. La physique nous enseigne également que plus vous vous rapprochez d’un noyau, plus la température ambiante sera élevée.

Uranus et Neptune ont tous deux des noyaux rocheux (probablement) entourés des éléments que nous avons déjà mentionnés – ils forment le « manteau » des deux planètes de la même manière que le fer, l’aluminium, le magnésium et d’autres minéraux forment le manteau terrestre.

Eh bien, dans les couches les plus internes des deux géantes gazeuses, les températures peuvent atteindre près de 6 800 degrés Celsius (6 800 °C) et la pression six millions de fois celle de la Terre. Sur les côtés les plus externes, cela diminue : la température descend un peu en dessous de 1 800 °C et la pression chute à quelque chose près de 200 000 fois la pression de la Terre.

Toujours avec nous ? Génial, car c’est sur cette variation de pression qu’il faut s’attarder : en un mot, ces changements parviennent à casser les molécules de méthane, les obligeant à libérer du carbone. Ce carbone lâche se rassemble et s’accumule, formant de longues chaînes qui cristallisent – ​​d’où les « diamants ». Ces diamants tombent ensuite à travers les couches du manteau d’Uranus et de Neptune, jusqu’à ce qu’ils deviennent trop chauds, fondent, s’évaporent et montent, se refroidissent, se cristallisent et « pleuvent » à nouveau – un cycle sans fin.