Des scientifiques étudient pourquoi les marsouins mâles attaquent les bébés en Amazonie

Durant cette période, la population de marsouins suivie par les biologistes a atteint 758 animaux de tous âges. « Il y a des femelles que nous suivons depuis cinq générations : arrière-grand-mère, grand-mère, mère, fille, petite-fille. Il y a plusieurs animaux bien connus », a déclaré Vera à Agência Brasil, expliquant que, chaque année, des expéditions sont effectuées pour capturer et marquer les animaux, avant de les renvoyer dans les rivières.

Selon le scientifique, le premier comportement inhabituel chez l’espèce Inia geoffrensis, le nom scientifique des dauphins roses du fleuve Amazone, a été identifié en 2013. Le dernier enregistrement date de 2018. « Pour nous, c’était une surprise », a déclaré le scientifique. le chercheur biologiste. Les autres cas sont survenus en 2014, 2016 et 2017.

Vera a expliqué que, même en surveillant quotidiennement les animaux, les chances d’enregistrer ce type de comportement sont faibles, même parce que la plupart des événements se déroulent sous l’eau, ce qui n’est pas suivi par les équipes.

Elle a également souligné que le fait qu’ils ne soient pas enregistrés ne signifie pas que les attaques ne se produisent pas. « Nous n’avions tout simplement pas eu l’occasion de les enregistrer auparavant », a-t-il expliqué.

Dans tous les cas, en fonction de la disponibilité des fonds, les études devraient se poursuivre pour savoir pourquoi si peu de dossiers ont été enregistrés et pourquoi cela ne s’est produit que si récemment.

Selon Vera, jusque-là, ce comportement agressif n’était pas connu comme une caractéristique des dauphins de l’Amazone. Un événement d’agression a été identifié par une équipe de l’Université rurale fédérale de Rio de Janeiro (UFRRJ) avec le dauphin de Guyane, de la baie de Guanabara, qui n’a toutefois pas confirmé la mort du veau.

Il y a également des cas signalés, selon Vera, avec des grands dauphins, ou flipper, qui a un comportement reproductif différent, dans lequel les mâles « forment une alliance et contrôlent la femelle pendant une période, un fait qui n’arrive pas avec le dauphin de l’Amazone ».

L’agression envers les jeunes est courante chez l’espèce Tursiops truncatus, le grand dauphin. Image : Chanonry –

Le chef de l’enquête a rapporté que dans un univers d’environ 70 espèces de dauphins dans le monde, seules quatre ou cinq d’entre elles présentent ce type de comportement agressif. « C’est très peu », a déclaré Vera.

Pour continuer le suivi, l’équipe a l’intention de faire des observations quotidiennes de la population de dauphins marqués dans la réserve de développement durable de Mamirauá. « Si de nouvelles informations apparaissent, nous devons les enregistrer et les signaler », a déclaré Vera.

Elle explique qu’il y a une probabilité qu’il y ait une période avec une plus grande fréquence de ce comportement, qui est le moment de la naissance des chiots, entre septembre et octobre de chaque année. « Il se pourrait que ce type de comportement soit déjà plus fréquent. » L’objectif de l’équipe n’est pas de se consacrer spécifiquement à ce type de record, mais de continuer à le surveiller de manière globale.

Les marsouins n’auraient aucun avantage à agir comme des lions

Selon Vera, pour les marsouins, il n’y a aucun avantage à tuer des petits pour assurer la survie de leur propre enfant, comme dans le cas des lions, car ils ne restent pas avec les femelles. « Comme ils sont de promiscuité, s’ils agissent comme ça, ils peuvent tuer leur propre petit. Par conséquent, d’un point de vue évolutif, et également à partir de ces théories de la sélection sexuelle, nous voyons que le boto ne correspond pas, et cette agression peut être très dysfonctionnelle et non adaptative. Les mâles se regroupent et sont très agressifs entre eux, mais ils ne forment pas ces groupes cohésifs et durables, comme chez les autres espèces existantes ».

Les grossesses des dauphins femelles du fleuve Amazone durent un an et la naissance a lieu entre septembre et octobre, lorsque le niveau de l’eau est plus bas et que la nourriture est abondante. Bien qu’elles s’accouplent avec plusieurs mâles, elles n’ont qu’un seul petit par gestation.

Selon Agência Brasil, avec la pandémie du nouveau coronavirus, le projet a été temporairement suspendu, mais l’on s’attend à ce que les activités de surveillance reprennent cette année. En décembre 2020, tous les membres du personnel, soit un total de 18 personnes, avaient été infectés par le Covid-19.

